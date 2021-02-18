"Локомотив-Изумруд" одержал третью победу подряд в Финале шести

Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Екатеринбургский волейбольный клуб "Локомотив-Изумруд" уверенно стартовал в Финале шести Высшей лиги "А". Подопечные Валерия Алфёрова одержали три победы подряд.

В первой встрече железнодорожники встречались с московским клубом МГТУ, который по итогам регулярного сезона занял второе место в Западной конференции. Матч получился очень напряжённым, в стартовой партии "Локомотив-Изумруд" одержал победу со счётом 30:28, однако затем уступил во втором сете - 20:25. Третья и четвёртая партии остались за железнодорожниками, которые одержали итоговую победу - 3:1.

Во второй игре екатеринбуржцам противостояла подмосковная "Искра". Подопечные Валерия Алфёрова уверенно взяли первые два сета, однако затем соперник сумел вернуться в игру. Но, несмотря на проигранную третью партию, "Локомотив-Изумруд" всё же сумел вновь взять инициативу в свои руки и добыть победу - 3:1.

В третьем круге свердловский коллектив встречался с новокуйбышевской «Новой». И если в первых двух матчах "Локомотив-Изумруд" давал соперникам хоть какие-то шансы, то здесь екатеринбуржцы одержали уверенную победу - 3:0 (25:20, 26:24, 25:23).

В первом туре Финала шести подопечным Валерия Алфёрова осталось провести два матча - с пермской "Камой" и "Ярославичем".