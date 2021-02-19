Стала известна дата открытия Академии волейбола Николая Карполя

Открытие Академии волейбола имени тренера Николая Карполя состоится 26 февраля. Она строилась 1,5 года, первый камень был заложен 1 августа 2019 года.
"Открытие академии назначено на 12:00 26 февраля. Программу церемонии составляет министерство физической культуры и спорта Свердловской области", - сообщили "Областной газете" в волейбольном клубе "Уралочка-НТМК".
Отметим, что это был первый объект, заложенный в Свердловской области к Универсиаде-2023. Он станет и первым объектом, открытым ко Всемирным студенческим играм.
В конце 2020 года областное правительство приняло постановление о создании государственного автономного учреждения Свердловской области "Академия волейбола Н.В. Карполя". Спортивный комплекс расположился на улице Машинистов в Железнодорожном районе города. Спортивно-тренировочный блок академии включает спортзал, тренажёрный зал и общежитие, в здании есть также учебный блок.
Напомним, что Всемирная летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.
Создание волейбольной академии было давней мечтой Николая Карполя. В интервью "Областной газете" легендарный уральский тренер рассказывал, что в ней будет использован весь лучший мировой опыт в подготовке не только спортсменов, но и тренеров, судей.
"Облгазета" следила за ходом строительства академии.