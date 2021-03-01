Железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице после пяти сыгранных встреч. Фото: Пресс-служба ВК "Локомотив-Изумруд".

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» ударно стартовал в Финале шести мужской Высшей лиги «А». Железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице после пяти сыгранных встреч.

В первых трёх матчах с командами из Западной конференции, с которыми екатеринбуржцы встречались впервые в сезоне, подопечные Валерия Алфёрова проблем не испытали. Свердловские волейболисты легко прошлись по МГТУ (3:1), «Искре» (3:1) и «Нове» (3:0). А вот в последних двух матчах железнодорожникам противостояли серьёзные оппоненты: победители Западной («Ярославич») и Восточной («Кама») конференций по итогам регулярного чемпионата.

С «Ярославичем» «Локомотив-Изумруд» также встречался впервые в сезоне. Несмотря на статус матча, особой борьбы в нём не получилось: екатеринбуржцы не отдали сопернику ни одного сета и одержали четвёртую победу подряд – 3:0.

Возможно, такой успешный старт немного расслабил екатеринбургских волейболистов, поэтому в заключительной встрече первого круга против пермской «Камы» железнодорожники выглядели не так ярко, как в предыдущих играх. С «Камой», кстати, по ходу сезона «Локомотив-Изумруд» встречался дважды, и команды обменялись победами. Матч в Финале шести сложился в пользу пермской команды, которая одержала уверенную победу – 3:0.

Однако даже несмотря на поражение в последнем матче, «Локомотив-Изумруд» возглавляет турнирную таблицу Финала шести, имея в своём активе 12 очков. «Кама» идёт на втором месте, отставая на два очка. Второй и завершающий тур пройдёт с 9 по 14 марта в Ярославле. Командам предстоит сыграть между собой вкруг, после чего будет объявлен победитель.

Календарь 9 марта. «Локомотив-Изумруд» – «МГТУ» (Москва). 17:00

10 марта. «Локомотив-Изумруд» – «Искра» (Московская обл.). 19:00

11 марта. «Локомотив-Изумруд» – «Нова» (Новокуйбышевск). 17:00

13 марта. «Локомотив-Изумруд» – «Ярославич» (Ярославль). 21:00

14 марта. «Локомотив-Изумруд» – «Кама» (Пермский край). 19:00

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