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Спорт / Волейбол
1 марта 2021, 17:03

Уральское волейбольное дерби выиграла «Уралочка»

"Уралочка"

"Уралочка" была сильнее в уральском дебри. Фото: Пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

Волейболистки «Уралочки-НТМК» взяли вверх над соперницами с юга Урала – челябинским «Динамо-Метар» в рамках 25-й женской Суперлиги. Четыре партии завершились со счётом 3:1 (28:26, 25:7, 22:25, 26:24).

«Уралочка» выиграла два стартовых сета, причём второй с довольно большой для волейбола разницей – 25:7. Несмотря на это, сухой победы у свердловчанок не вышло: волейболистки «Динамо-Метар» были сильнее в третьем сете. Четвёртый остался за «Уралочкой».

– Сегодня мы довольны командой, победили, и это главное. Но есть и неприятные моменты, – сказал после матча тренер «Уралочки» Владимир Вертелко. – Будем работать над теми элементами, что не получились.

Свою следующую игру свердловские волейболистки проведут 2 марта в гостях против казанского «Динамо - Ак Барс» (перенесённая ранее игра 16-го тура). После 24 проведённых матчей «Уралочка» занимает пятое место с 40 набранными очками.

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Опубликовано в №35 от 02.03.2021

Областная газета Свердловской области

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