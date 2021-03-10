За «Финал шести» «Уралочка» поспорит с «Липецком»

"Уралочка" сыграет первый матч с "Липецком" 13 марта. Фото: Пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"/vk.com/uralochkantmk

Волейболистки клуба «Уралочка-НТМК» сыграли свой последний матч в предварительном раунде чемпионата России. На домашней площадке свердловчанки уступили красноярскому «Енисею» со счётом 0:3. В таблице уральская команда заняла шестое место и теперь сыграет в плей-офф с «Липецком».

В этом году в женской волейбольной Суперлиге вновь изменился формат. Традиционный плей-офф, в который попадают восемь команд и играют между собой, был заменён «Финалом шести». Первые два места из турнирной таблицы (это казанское «Динамо-Ак Барс» и столичное «Динамо») отправились в «Финал» напрямую. Команды, занявшие места с 3-го по 10-е, разыграют остальные четыре путёвки. После определения всех шести команд и играется «Финал шести».

На самом деле, в Суперглиге не так давно был «Финал четырёх», его играли, можно сказать, в экспериментальном формате в сезоне 2016/2017. Но как-то не прижилось, и лига вернулась к формату классического плей-офф.

Нынешний регулярный сезон тоже можно считать экспериментальным. Не в плане формата, а в плане огромного количества матчей, которые пришлось переносить. «Уралочка», к примеру, дважды уходила на вынужденный карантин. В команде выявляли положительные тесты на коронавирус, и рисковать было нельзя.

Неизвестно, насколько эта ситуация повлияла в целом на результат, но шестое место «Уралочки» по итогам предварительного раунда – самое низкое за последние пять сезонов. Возможно, что коронавирус – лишь одна из причин. Напомним, что в конце ноября 2020 года «Уралочка» осталась без своего капитана и безусловного лидера команды – Ксении Парубец. Порвав на тренировке «кресты» (так на спортивном сленге называют разрыв передней крестообразной связки колена), Ксения выбыла до конца сезона: такая травма требует и операции, и долгого восстановления после. Не руководит командой последние матчи и её многолетний наставник – Николай Карполь. 82-летний специалист отсутствовал на играх по состоянию здоровья, а ранее не летал на выездные матчи. В его отсутствие командой руководил то Михаил Карполь, то Михаил Вертелко. Да и «сухой» проигрыш «Енисею», в итоге финишировавшему на 10-м месте, позитивных эмоций не добавил.

Теперь «Уралочке» предстоит играть с «Липецком». Свердловчанки встречались с новичками Суперлиги в этом сезоне трижды. Да, это не ошибка. В турнире, где предусмотрено двухматчевое противостояние (одна встреча дома и одна в гостях), команды сыграли три раза. Дело в том, что результат первой встречи был аннулирован из-за неправильной заявки игрока «Липецка» Кристины Ягубовой. Липчанки тогда сенсационно победили, но матч теперь останется только в памяти местных болельщиков. Две другие игры завершились обоюдными победами. Так что в чемпионате пока ничья – 1:1 по матчам.

Первая игра запланирована на 13 марта в Липецке. 20 марта пройдёт домашний матч в Нижнем Тагиле. Серия продлится до двух побед, в случае равенства очков будет сыгран «золотой» сет.