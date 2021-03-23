Перед «Уралочкой» стоит задача бороться за медали

"Липецк" пройден. Впереди у "Уралочки" борьба с "Минчанкой" и московским "Динамо" Фото: Пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

Свердловский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» пробился в «Финал шести»: в двух играх свердловчанки были сильнее «Липецка». 29 марта уральская команда вступит в борьбу за медали чемпионата России по волейболу.

Напомним, что в первой игре «Уралочка» всухую обыграла липчанок – 3:0. Во втором матче «Липецк» всё же дал бой и смог довести игру до пятого сета. Но подопечные Николая Карполя были в нём сильнее – 15:7.

Выиграв у «Липецка», «Уралочка» гарантировала себе участие в «Финале шести». Команда попала в группу «B» и сыграет с московским «Динамо» и белорусской «Минчанкой». В группе «А» – казанский «Динамо-АК Барс», калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон».

Конечно, фаворитом группы является столичное «Динамо». Команда за весь регулярный чемпионат проиграла только два матча, как и лидер Суперлиги – казанское «Динамо», и лишь очко уступила в споре за первую строчку таблицы. С другой стороны – «Минчанка» более лёгкий соперник, чем калининградский «Локомотив», занявший в «регулярке» третье место.

Если же обратиться к истории встреч, то в этом сезоне «Уралочка» дважды проиграла московскому «Динамо» – по 0:3. То есть не взяла даже ни одного сета. У «Минчанки» свердловская команда один раз выиграла (3:1). Это была вторая игра в регулярном сезоне. В первой, которая должна была пройти в январе, «Уралочка» не смогла прибыть на матч, и ей засчитали техническое поражение со счётом 0:3. В первом раунде плей-офф «Минчанка» смогла выбить более сильную по сезону «Ленинградку».

По таким раскладам, наверное, можно прогнозировать для «Уралочки» второе место в группе, а следовательно, борьбу за бронзовые медали. После второго матча с «Липецком» старший тренер уральской команды Владимир Вертелко сказал, что попадание в шестёрку сильнейших – уже достаточно серьёзный результат.

– Но у нас стоит более амбициозная задача – бороться за медали, – добавил он.

«Уралочка» золотые медали завоёвывала последний раз в сезоне 2004/2005. А серебряные в 2016 году, триумфально обыграв в «Финале четырёх» казанское «Динамо». С тех пор подопечные Николая Карполя трижды становились третьими.

Первый матч «Уралочка» сыграет 29 марта с «Минчанкой». Второй – 30 марта против московского «Динамо». После этого определится положение команд для дальнейших игр. Все поединки состоятся в Казани.

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