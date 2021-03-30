Николай Карполь и Сергей Чепиков стали послами ЧМ-2022 по волейболу в Екатеринбурге

Николай Карполь станет одним из двух послов ЧМ-2022 по волейболу в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов.

Официальными послами чемпионата мира по волейболу среди мужчин в 2022 году в Екатеринбурге станут заслуженный тренер СССР и РСФСР, главный тренер клуба "Уралочка-НТМК" Николай Карполь, а также двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Главным координатором подготовки события на Среднем Урале назначена заслуженный мастер спорта по волейболу, четырёхкратная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка (1988 года) и чемпионка мира (1990 года) Валентина Огиенко.

В ходе заседания организационного комитета, которое состоялось накануне, и.о. губернатора Свердловской области Александра Высокинского выразил уверенность в том, что ЧМ-2022 по волейболу "придаст мощный импульс развитию и популяризации этого вида спорта" на территории региона. Он также отметил, что спортивное мероприятие поможет укрепить репутацию Среднего Урала как надёжного организатора крупных международных мероприятий.

Известно, что в Министерстве спорта России довольны подготовкой Екатеринбурга к мировому первенству.

"У Екатеринбурга большой опыт организации крупных международных спортивных мероприятий. Для нас этот чемпионат сравним с чемпионатом мира по футболу. Это мероприятие стоит на особом контроле Правительства России", – передаёт слова первого замминистра спорта РФ Азата Кадырова департамент информполтитики региона.

Игры чемпионата мира по волейболу пройдут в августе 2022 года. Столица Урала – один из 10 российских городов, где состоятся матчи мужских сборных. Матчи будет принимать ДИВС. К ЧМ, а также к грядущей Универсиаде-2023 там проводится капремонт. В настоящий момент уже завершены работы на первом этаже здания, ведётся ремонт кровли блока "Б".

Ранее был представлен логотип Екатеринбурга - города - организатора ЧМ по волейболу.

Напомним, в преддверии ЧМ в Екатеринбурге пройдёт Тур Трофея. Главный кубок соревнований будет выставлен на всеобщее обозрение и с ним можно будет сфотографироваться.