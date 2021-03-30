"Локомотив-Изумруд" и "МГТУ" сильнейшего пока не выявили

Фото: "Локомотив-Изумруд"

В Екатеринбурге двумя матчами стартовал финал Высшей лиги "А" по волейболу среди мужчин. За звание победителя турнира, а также право претендовать на участие в следующем сезоне в Суперлиге сражаются екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" и московский "МГТУ".

Обе команды прошли сложный путь к финалу. Обе стали вторыми по итогам регулярного чемпионата ("Локомотив-Изумруд" - в Восточной конференции, "МГТУ" - в Западной), обе попали в Финал шести через стыковые матчи. Финал шести получился для клубов разным. Екатеринбуржцы феерично провели первый круг, зато забуксовали во втором и лишь в последнем матче залезли в главный финал. Москвичи же, напротив, начали не самым лучшим образом, зато по итогам второго круга сумели финишировать вслед за железнодорожниками и пробиться в финал.

Между собой команды встречались дважды по ходу Финала шести. В первом круге "Локомотив-Изумруд" одержал уверенную победу (3:0), а во втором уступил со счетом 1:3. Поэтому финальные матчи обещали быть крайне интересными.

"Локомотив-Изумруд" на правах победителя Финала шести начал решающую серию до трёх побед дома, в Екатеринбурге. В первой встрече команды довольно быстро обменялись взятием партий: "МГТУ" оказался сильнее в стартовом отрезке игры (25:20), железнодорожники сравняли счёт во втором (25:18). А вот затем в матче начались качели. Третий и четвёртый сет получились крайне напряжёнными, но хозяева всё же сумели одержать в них победу и сделать первый шаг к успеху в этом противостоянии - 3:1.

Однако уже на следующий день, когда команды проводили вторую встречу серии, "МГТУ" сумел взять уверенный реванш. Москвичи уступали на старте всех трёх сетов, однако затем включались в игру и сумели забирать концовку партий: 3:0 в пользу "МГТУ" и 1:1 в серии.

Впереди у "Локомотива-Изумруда" две выездные встречи с "МГТУ". И как минимум одну из них железнодорожники должны выигрывать для того, чтобы продолжить борьбу за трофей. Если после четырёх матчей в серии будет ничейный счёт, то команды снова переместятся в Екатеринбург, где сыграют решающий пятый матч.