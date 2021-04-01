.«Уралочка» – в полуфинале Суперлиги. Фото: пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК".

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» вышел в полуфинал российской Суперлиги. Подопечные Николая Карполя за выход в финал поспорят с калининградским «Локомотивом».

Путь к этому полуфиналу был для свердловской команды непростым. После регулярного чемпионата «Уралочке» пришлось играть стыковые матчи против «Липецка», в которых она не без труда, но всё же победила. «Финал шести» в этом году принял формат группового турнира: команды были разбиты на две группы по три клуба. Свердловскому коллективу в соперники достались «Минчанка» и московское «Динамо». С белорусским клубом «Уралочка» справилась (3:1), а вот «Динамо» навязать борьбу не удалось – 0:3. Таким образом, судьба нашей команды решалась в очном противостоянии «Минчанки» и «Динамо», в котором подопечным Николая Карполя нужна была победа московских спортсменок с любым счётом. И «Динамо» помогло «Уралочке», уверенно переиграв «Минчанку» (3:0) и заняв первое место в группе. Наша команда по итогам группового этапа оказалась на второй строчке и также вышла в полуфинал, где встретится с «Локомотивом».

Команды играли между собой два раза по ходу сезона, причём оба раза в Калининграде: это были перенесённые встречи, которые изначально не состоялись из-за ковида. В обеих встречах сильнее был «Локомотив» – 3:0 и 3:1. Полуфинал Суперлиги состоится сегодня, 2 апреля, в 18:00 по уральскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале «Матч! Страна» или на сайте tvstart.ru.

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