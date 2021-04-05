Валерий Алфёров: «Команда в Суперлигу вышла. Дальше всё зависит от финансов»

"Локомотив-Изумруд" стал серебряным призёром Высшей лиги "А". Фото: пресс-служба "Локомотива-Изумруда".

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» завершил сезон в Высшей лиге «А». Екатеринбургский коллектив занял второе место по итогам турнира и завоевал право подать заявку на участие в Суперлиге в следующем сезоне.

Высшая лига «А» среди мужчин в этом году проходила в новом формате. Сначала команды были разбиты на две конференции (Восточную и Западную), внутри которых проводили матчи регулярного чемпионата. Победители конференций напрямую попадали в «Финал шести», команды, занявшие места со второго по пятое, играли стыковые матчи за четыре путёвки. «Локомотив-Изумруд», финишировавший в Восточной конференции вторым после пермской «Камы», в стыковых матчах без особых проблем одолел «Академию-Казань» – 3:0 и 3:1.

«Финал шести» представлял из себя два круга (в Перми и в Ярославле), в каждом из которых команды играли между собой. Екатеринбургский коллектив здорово стартовал, одержав четыре победы в пяти матчах, и в Ярославль приехал лидером турнирной таблицы. Во втором круге были неожиданные поражения от «Новы» и «МГТУ», но всё же железнодорожникам удалось собраться, переиграть своих главных конкурентов («Каму» и «Ярославич») и занять первое место по итогам «Финала шести». Интересно, что второе место на финишной прямой в итоге занял московский «МГТУ».

Казалось бы, логично было на этом сезон завершить, но организаторы решили ещё затянуть турнир. Команды должны были провести серии до трёх побед: первое место со вторым за чемпионство, третье и четвёртое место – за бронзу, пятое и шестое, соответственно, за пятое место. Таким образом, «Локомотиву-Изумруду» предстояло встретиться с московским «МГТУ».

На правах победителей «Финала шести» первые две встречи серии железнодорожники проводили в Екатеринбурге. В стартовом поединке «Локомотив-Изумруд» проиграл первый сет, однако затем сумел взять три партии подряд и одержать победу – 3:1. Правда, во втором матче серии уже москвичи были сильнее в концовках партий и сумели победить – 3:0 и 1:1 в серии. Всё решалось в Москве. Обе выездные встречи получились упорными, но всё же «МГТУ» сумел одержать в них победы – 3:1 и 3:2. Таким образом, московская команда стала победительницей турнира, а «Локомотив-Изумруд» – серебряным призёром Высшей лиги «А».

«Областная газета» связалась с президентом и главным тренером екатеринбургской команды Валерием Алфёровым и подвела вместе с ним итоги прошедшего сезона.

– Основная задача была в том, чтобы сохранить всю структуру команды, учитывая, какой непростой был год, доиграть чемпионат. Мы – единственная команда из всех мужских, которая не уходила на карантин по коронавирусу. Команда у нас была полностью новая; со своими задачами, я думаю, парни справились. Сейчас вопрос только в том, сможем ли мы подтвердить финансовые условия для того, чтобы выступить на следующий сезон в Суперлиге.

– То есть вопрос о подаче заявки на участие в Суперлиге открыт?

– Да, но всё будет зависеть от руководства области. Клуб выполнил условия, которые ставил перед ним губернатор – вышел в Суперлигу по спортивному принципу. Но понятно, что подтвердить финансовые возможности участия в Суперлиге тяжело, ситуация сложная. Вопрос, я думаю, будет решаться в ближайшее время после того, как пройдёт встреча с губернатором. Мы свои задачи выполнили, но понимаем, что сейчас не самое простое время, лишних денег нет. Будем действовать от ситуации, играть в той лиге, в которой скажут. Структуру команды мы сохранили, СДЮШОР работает, всё хорошо в этом плане. Будем двигаться дальше.

– Решающая серия с «МГТУ» получилась упорной. Чего не хватило для победы?

– То, что был плей-офф за первое-второе место – чисто надуманная ситуация, чтобы продлить сезон, который был короткий и с большими переносами матчей. Мы не считаем игры с «МГТУ» решающими, решающими были матчи «Финала шести», по итогам которых мы заняли первое место.

В тему Завершила свой сезон и женская волейбольная команда Свердловской области – «Уралочка-НТМК». По итогам группового этапа «Финала шести» подопечные Николая Карполя вышли в полуфинал турнира, где встречались с калининградским «Локомотивом». Встреча получилось боевой. «Уралочка», испытывавшая большие кадровые потери, навязала борьбу одному из лидеров турнира (а как выяснится позже – новоиспечённому чемпиону страны). В первом сете свердловским волейболисткам удалось забрать концовку и повести в счёте, однако затем спортсменки из Калининграда оказались сильнее, одержав победу в трёх последующих сетах – 3:1. В матче за третье место «Уралочка» встречалась с казанским «Динамо-Ак Барсом». И здесь встреча получилась упорной. Уступив в первых двух сетах, свердловские волейболистки одержали победу в третьем и были очень близки к тому, чтобы перевести игру в пятую партию. Но всё же «Динамо-Ак Барс» сумело вырвать концовку четвёртой партии, а вместе с ней и победу в матче – 3:1. «Уралочка», остановившись в шаге от пьедестала, по итогам сезона заняла четвёртое место.

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