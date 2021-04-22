Евгений Куйвашев и Николай Карполь дали старт работе Академии волейбола в Екатеринбурге

Глава региона заявил, что открытие Академии - это очень важное событие не только для города и региона, но и для всей России. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Екатеринбурге 22 апреля состоялось открытие первого объекта Универсиады-2023 – Академии волейбола Н. В. Карполя. В открытии спортивного объекта принимали участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заслуженный волейбольный тренер Николай Карполь, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генсекретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Глава региона заявил, что открытие Академии - это очень важное событие не только для города и региона, но и для всей России. По словам Евгения Куйвашева, волейбол очень популярен в стране: профессионально этим видом спорта занимаются около 50 тыс. россиян, среди которых почти 6 тыс. детей и подростков.

"Самые теплые слова хочу сказать в адрес Николая Васильевича Карполя, почетного гражданина Свердловской области, легендарного, всемирно известного тренера. Под вашим руководством, уважаемый Николай Васильевич, "Уралочка" 25 раз выигрывала чемпионат страны, неоднократно побеждала в самых престижных международных соревнованиях", - обратился к тренеру губернатор во время выступления на открытии спорткомплекса.

В свою очередь Николай Карполь поблагодарил главу региона и строителей, которые создали не просто новый спортивный объект, а одно из украшений Екатеринбурга.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, новый спорткомплекс станет одной из учебно-тренировочных баз волейбольного клуба "Уралочка". Спортивно-тренировочный блок академии включает спортзал с трибунами на 410 мест, тренажёрный зал и общежитие на 70 мест. В здании есть также учебный блок, столовая и медико-реабилитационный блок.

Строительство спорткомплекса длилось полтора года - первый камень академии был заложен 1 августа 2019 года. Ранее сообщалось, что Академия волейбола должна открыться 26 февраля, однако за день до назначенной даты открытие объекта перенесли на весну.

Создание волейбольной академии было давней мечтой Николая Карполя. В интервью "Областной газете" легендарный уральский тренер рассказывал, что в ней будет использован весь лучший мировой опыт в подготовке не только спортсменов, но и тренеров, судей. "Облгазета" следила за ходом строительства академии.