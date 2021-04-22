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Спорт / Волейбол
22 апреля 2021, 21:40

В Екатеринбурге открылась Академия волейбола Николая Карполя

Академия волейбола Николая Карполя

Здание Академии волейбола Николая Карполя строилось менее полутора лет. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге состоялось действительно историческое событие - открытие Академии волейбола Николая Карполя. Мэтр мирового волейбола мечтал об этом много лет. 

В мероприятии приняли участие сам Николай Карполь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, возглавляющий попечительский совет волейбольной команды "Уралочка-НТМК", и генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко. Даже в масках можно было узнать многих великих волейболисток, которые под руководством Николая Карполя добывали славу советского и российского спорта.  

Первыми опробовали новый паркет юные волейболистки училища олимпийского резерва и спортивного клуба "Малахит". Кстати, как рассказал журналистам сам Николай Васильевич, в зале использовано специальное деревянное покрытие, которое позволит снизить травматизм будущих и нынешних звёзд "Уралочки".

Выступая на церемонии открытия, Николай Карполь поблагодарил всех, благодаря кому в Екатеринбурге появился этот прекрасный спортивный комплекс - бывшего губернатора Эдуарда Росселя и нынешнего главу региона Евгения Куйбышева, проектировщиков и строителей, которые возвели этот спортивный комплекс менее чем за полтора года. Но и без усилий самого Карполя этого комплекса бы не было - Николай Васильевич курировал весь процесс от начала до конца и, говорят, лично утверждал всё внутреннее оформление.

Евгений Куйвашев пожелал юным волейболисткам, которые будут тренироваться в новом спортивном комплексе, достичь таких же вершин, как их выдающиеся предшественницы. Александр Ярёменко вручил Евгению Куйвашеву благодарственное письмо за подписью председателя попечительского совета ВФВ Николая Патрушева.

Все, с кем удалось поговорить корреспондентам "Областной газеты", непременно говорили об одном - замечательно, что у команды "Уралочка" появился свой дом, причём просторный, светлый и удобный. Теперь команда будет здесь тренироваться и готовиться к матчам. По словам Николая Карполя, в России подобные условия есть только у мужской волейбольной команды "Белогорье" в Белгороде. Игровой зал, раздевалки, учебные классы, тренажёрные залы, медицинские кабинеты, благоустроенное общежитие - есть всё, о чём Николай Карполь мечтал много лет (впервые мысль построить в Екатеринбурге волейбольную академию он высказал в теперь уже далёком 2008 году). 

Впрочем, как заметила Олимпийская чемпионка 1980 года Надежда Радзевич, прекрасное здание - это ещё не всё, что нужно для завоевания спортивных вершин. Главное, что в этих стенах у Николая Карполя будет возможность сохранить и реализовать свои уникальные тренерские методики. Да и сам Николай Васильевич в интервью "Областной газете" рассказывал, что одним из самых важных направлений в деятельности академии будет подготовка тренерских кадров.

Новоселье осталось позади, теперь у "уралочек" всех возрастов начинается хлопотная, но приятная процедура обживания на новом месте. А у самого комплекса впереди ответственные испытания - через год здесь будет тренировочная база для участников чемпионата мира по волейболу среди мужских команд (часть матчей пройдёт в Екатеринбурге). А через два года здесь также будут тренироваться участники волейбольного турнира Всемирной летней Универсиады. Академия стала первым объектом, построенным специально к Всемирным студенческим играм, которые должны состояться в Екатеринбурге в 2023 году.   

Академия волейбола Николая Карполя
Новый спортивный комплекс расположен по адресу улица Машинистов 1а Фото: Павел Ворожцов
В фойе сразу привлекает внимание витрина с трофеями, завоёванными командой "Уралочка". Фото: Павел Ворожцов
Губернатор Евгений Куйвашев: "Уверен, что воспитанницы "Уралочки" будут выступать на крупных международных турнирах". Фото: Павел Ворожцов
Первый в истории матч в новом зале - Училище олимпийского резерва против "Малахита". Фото: Павел Ворожцов
Комната в общежитии рассчитана на двух человек. Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области
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