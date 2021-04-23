С новосельем, Николай Васильевич!

Общая площадь построенного за полтора года здания составляет более 9 тысяч квадратных метров. Фото: Павел Ворожцов.

Открытие в микрорайоне Заречный Екатеринбурга Академии волейбола Николая Карполя – событие минимум дважды долгожданное.

Во-первых, идея построить такой волейбольный центр возникла ещё тринадцать лет назад, но лишь сейчас её удалось реализовать (вот и задумайтесь после этого, стоит ли обращать внимание на козни «чёртовой дюжины»). Во-вторых, первоначально открытие ожидалось ещё в начале января, но несколько раз переносилось. Как объясняли мне люди, знакомые с ситуацией, Карполь хотел, чтобы перед тем, как объект будет представлен широкой публике, там всё должно быть отделано с иголочки.

– Открытие Академии Николая Карполя – это знаковое событие не только для Екатеринбурга, но и для всего региона и всей страны, – так оценил исключительность момента губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Я не сомневаюсь, что выпускники этой академии обязательно будут защищать честь родного клуба и всей нашей страны на международных площадках.

Губернатор напомнил, что здесь планируется разместить тренировочную базу для участников чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который должен пройти в десяти российских городах (в том числе и Екатеринбурге) в августе – сентябре 2022 года, и волейбольного турнира Всемирных студенческих игр

А затем слово взял Николай Васильевич Карполь… Чего греха таить – на подобных мероприятиях часто бывают ситуации, когда кто-то из выступающих начинает злоупотреблять отведённым регламентом. Неуютно становится всем – почётным гостям не терпится уже приступить к фуршету, журналистам надо торопиться в редакцию, чтобы успеть сдать текст в номер.

Карполь говорил ровно восемь минут. Говорил временами совсем негромко, как человек, привыкший, что к каждому его слову прислушиваются. Пока сам не спохватился, что злоупотребил временем. Но я абсолютно уверен, что он мог говорить хоть час, и весь зал слушал бы его, затаив дыхание. Такой авторитет, такое уважение не даются в нагрузку к должности пусть даже самой высокой, они заслуживаются всей жизнью. И мало у кого это получается.

Николай Васильевич вспомнил, как впервые обсуждал идею строительства такого комплекса ещё с губернатором Эдуардом Росселем, но по разным причинам реализовать тот проект не удалось, как годы спустя нашёл единомышленника уже в лице нынешнего губернатора Евгения Куйвашева, но на этот раз помешала подготовка к чемпионату мира по футболу. Как найдено было новое место, и проектировщики с нуля сделали новый проект, который общими усилиями воплотился в прекрасное здание и внешне ставшее украшением этого района Екатеринбурга, и по внутренней «начинке» соответствующее самым современным требованиям.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поздравил с открытием академии Николая Васильевича Карполя и команду «Уралочка», а также вручил благодарственное письмо за подписью председателя наблюдательного совета ВФВ Николая Патрушева губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву – «за реализацию проекта Академии волейбола Николая Карполя и за большой вклад в развитие волейбола в России».

– Я очень доволен тем, что получилось, – поделился своим впечатлением Николай Карполь уже в кулуарах. По случаю такого праздника он надел звезду Героя Труда Российской Федерации и от того выглядел особенно торжественно. – Все детали были согласованы, использованы все современные технологии. Например, пол сделан такой, который позволяет уменьшить количество травм. Есть все условия для тренировок, реабилитации, проживания. Молодцы строители, которые сделали всё за такое короткое время. Думаю, что «Уралочка» будет здесь тренироваться. Особенно, когда мы достроим вторую очередь, где будут ещё две площадки.

Для сравнения – сейчас «Уралочка» по утрам тренируется в ДИВСе (и то, если есть свободное время), а по вечерам в своём видавшем виды зале, построенном почти полвека назад. Когда-то и он, и пансионат на улице Азина казались шикарными, но время не стоит на месте. Вы, возможно, удивитесь, но игроки команды, которая 25 лет подряд выигрывала чемпионат страны, после тренировки и душа отправлялись порой по уральскому морозу в пансионат. Расстояние небольшое, но простуды всё равно случались. Тем более важно всё собрать в одном месте сейчас, когда одним из самых ценных ресурсов становится время, которое можно потратить эффективнее, чем на стояние в пробках.

Олимпийская чемпионка 1980 года Надежда Радзевич в разговоре с корреспондентом «Областной газеты» очень к месту решила перефразировать стихи Владимира Маяковского:

– Я знала, что академия будет, когда такие люди как Карполь, в стране советской есть, – продекламировала легендарная волейболистка. – И Николаю Васильевичу дай Бог здоровья. Условия здесь шикарные! Мы в 1973 году начинали тренироваться – были уложены лаги под площадкой, а вокруг бетон. Галина Михайловна Карполь сейчас вспоминала, как на сборах в Алуште команда – двадцать человек – жила в сарае на раскладушках и с одним туалетом. Мы бы тоже сейчас с удовольствием в таких условиях пожили и потренировались

Первыми на площадку вышли юные волейболистки Училища олимпийского резерва и команды «Малахит». Кому-то из них через несколько лет наверняка придётся продолжать традиции «Уралочки».

Ровно через неделю, 1 мая, Николаю Васильевичу Карполю исполнится 83 года. Суеверия не рекомендуют поздравлять и дарить подарки заранее, но такой подарок, какой получил легендарный тренер, можно дарить в любой день. Ну, а чтобы всё-таки не гневить богов, можно сказать просто: «С новосельем, Николай Васильевич!»

Закладка символического камня рядом с пустырём состоялась 1 августа 2019 года. В церемонии приняли участие Николай Карполь, Евгений Куйвашев и сенатор Аркадий Чернецкий. Фото: Галина Соловьёва

Валерий АЛФЁРОВ, заслуженный тренер России, президент и главный тренер мужского волейбольного клуба «Локомотив-Изумруд»: – Это замечательно, что появился такой спортивный комплекс, который соответствует целям и задачам такой команды, как «Уралочка», которая официально признана одним из лучших женских волейбольных клубов мира за всю историю (в рейтинге, который ежегодно составляет сайт volleybox.net, «Уралочка» сейчас занимает третье место вслед за турецким «Экзаджибаши» и московским «Динамо». – Прим. «ОГ» ). Я восхищён тем, что в наше непростое время нашли возможность построить такой объект. Теперь у «Уралочки» наконец-то есть свой дом.

Марина БАБЕШИНА, заслуженный мастер спорта, призёр Олимпийских игр 2004 года, чемпионка мира 2006 года: – Я в восторге! Мы с девчонками прошлись по этажам, посмотрели комнаты, кабинеты. И даже промелькнула мысль: «А может, ещё поиграть?» (недавно Марина заявила о том, что почти наверняка завершит карьеру. – Прим. «ОГ»). Вы бы видели реакцию моей маленькой племянницы, которая увидела это всё и у неё прямо глаза загорелись. И очень рада, что в Екатеринбурге появилась Академия Карполя. Есть гордость и за город, и за «Уралочку», в которой я играла много лет.

КСТАТИ Карполь, который, казалось бы, знает о секретах побед в волейболе всё и даже немного больше, вовсе не склонен почивать на лаврах и по-прежнему находится в поиске. Так, например, с большим удивлением недавно открыл для себя идеальное место для летних тренировочных сборов – и не на юге или в европейском среднегорье, где любят тренироваться многие команды по игровым видам спорта, а на горе Белой под Нижним Тагилом. – А знаете почему? – поделился секретом Николай Васильевич. – Мы ещё в 80-е годы проводили летние сборы в Заречном, но там много комаров, на которых у некоторых девочек аллергия. А на Белой их почти нет, потому что вокруг ели, комплекс расположен на высоте и ветер.

На церемонии открытия – Евгений Куйвашев, Николай Карполь и генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко Фото: Павел Ворожцов

Первыми на площадку вышли юные волейболистки Училища олимпийского резерва и команды «Малахит» Фото: Павел Ворожцов

Так выглядят первые шаги к вершинам мирового волейбола Фото: Павел Ворожцов

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