Темы дня

Спорт / Волейбол
13 мая 2021, 17:12

Женская Лига наций по волейболу пройдёт с 25 мая по 20 июня в Италии

Фото: Пресс-служба ВФВ

Фото: Пресс-служба ВФВ

Женская сборная России по волейболу возьмёт старт в Лиге наций 25 мая. Турнир будет проходить в формате «пузыря» в Италии.

На первой неделе Лиги наций российские волейболистки сыграют с Германией (25 мая), Бельгией (26 мая) и Нидерландами (27 мая), на второй неделе – с Италией (31 мая), Бразилией (1 июня) и Японией (2 июня), на третьей – с Доминиканой (6 июня), с Таиландом (7 июня) и с Турцией (8 июня), на четвёртой – с Южной Кореей (12 июня), с Канадой (13 июня) и Сербией (14 июня), на пятой – с Китаем (18 июня), с США (19 июня) и с Польшей (20 июня). Четыре лучших команды пробьются в полуфиналы, которые состоятся 24 июня, финальный поединок и матч за бронзу пройдут 25 июня.

В составе сборной России на турнир отправятся четыре представительницы екатеринбургской «Уралочки»: Ксения Парубец, Ксения Смирнова, Дарья Пилипенко и Елизавета Котова.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.05.2021, 17:52 / Экономика
В России рост цен на продукты в апреле замедлился до 6,6%
13.05.2021, 17:13 / Спорт
Сборная России по хоккею одолела Швецию на последнем этапе Евротура
13.05.2021, 17:12 / Спорт
Женская Лига наций по волейболу пройдёт с 25 мая по 20 июня в Италии
13.05.2021, 16:58 / Общество
В Асбесте открылись отделения для сложных операций на сосуды и сдачи тестов на ковид
13.05.2021, 16:47 / Общество
Экс-мэру Екатеринбурга сократили срок ареста до одних суток