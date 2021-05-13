Женская Лига наций по волейболу пройдёт с 25 мая по 20 июня в Италии

Фото: Пресс-служба ВФВ

Женская сборная России по волейболу возьмёт старт в Лиге наций 25 мая. Турнир будет проходить в формате «пузыря» в Италии.

На первой неделе Лиги наций российские волейболистки сыграют с Германией (25 мая), Бельгией (26 мая) и Нидерландами (27 мая), на второй неделе – с Италией (31 мая), Бразилией (1 июня) и Японией (2 июня), на третьей – с Доминиканой (6 июня), с Таиландом (7 июня) и с Турцией (8 июня), на четвёртой – с Южной Кореей (12 июня), с Канадой (13 июня) и Сербией (14 июня), на пятой – с Китаем (18 июня), с США (19 июня) и с Польшей (20 июня). Четыре лучших команды пробьются в полуфиналы, которые состоятся 24 июня, финальный поединок и матч за бронзу пройдут 25 июня.

В составе сборной России на турнир отправятся четыре представительницы екатеринбургской «Уралочки»: Ксения Парубец, Ксения Смирнова, Дарья Пилипенко и Елизавета Котова.

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