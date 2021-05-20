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Спорт / Волейбол
20 мая 2021, 16:34

Состав «Уралочки» пополнила нападающая Оксана Якушина

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольный клуб «Уралочка» объявил о первом трансфере этого межсезонья. В команду из Екатеринбурга перешла Оксана Якушина.

20-летняя нападающая начинала заниматься волейболом в Москве в СДЮШОР «Виктория». Оксана успела поиграть в Молодёжной лиге, в Высшей лиге «А» и в Суперлиге. Последним клубом Якушиной было «Заречье-Одинцово». Также Оксана привлекалась в молодёжную сборную России, выступала на чемпионатах Европы и мира.

– Я благодарна «Уралочке» за то, что поверили в меня и пригласили в команду. Для меня большая честь присоединиться к клубу с такой историей. В предстоящем сезоне мой личный план – показать свой максимум и много работать, – приводит слова Оксаны Якушиной пресс-служба «Уралочки».

Напомним, ранее было объявлено о том, что екатеринбургский клуб покинули три игрока:Дарья Пилипенко,Богдана Анисова и Елена Самойлова. Они продолжат выступать в других командах.

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Областная газета Свердловской области

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