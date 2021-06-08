Чемпионат мира по волейболу – 2022 точно пройдёт в России

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Международная федерация волейбола (FIVB) утвердила проведение чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в России. Три матча предварительного этапа турнира примет Екатеринбург.

Наша страна завоевала право на проведение турнира ещё в 2018 году. Тогда во многих городах России, в которых были запланированы матчи, началась масштабная подготовка к чемпионату мира, которая продолжается и по сегодняшний день. Однако в конце 2019 года Всемирное допинговое агенство (WADA) наложило на Россию санкции, в числе которых был и запрет на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира. В 2020 году спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение WADA, и, соответственно, проведение чемпионата мира по волейболу в России было под вопросом. Однако Международная федерация волейбола предоставила антидопинговому агентству отчёт, из которого следовало, что перенос турнира из России невозможен из-за того, что процесс подготовки к турниру длится уже давно. В WADA с отчётом согласились и оставили право проведения чемпионата мира за нашей страной.

«С момента определения России как страны-хозяйки чемпионата мира по волейболу прошло более двух с половиной лет, мы провели серьёзную работу, сформировали команду, подготовили основные документы, определили ключевые мероприятия по продвижению турнира. В активную работу включены федеральные и региональные ведомства, города-организаторы, волейбольные клубы – для всех, кто вовлечён в подготовку, этот чемпионат является важным и ответственным мероприятием. Наша задача – сделать лучший чемпионат мира по волейболу в истории, и мы признательны FIVB и WADA за принятое решение», – приводятся слова генерального директора АНО «Оргкомитет волейбола 2022» Романа Станиславова в официальном пресс-релизе.

Чемпионат мира по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут Екатеринбург, Москва, СанктПетербург, Казань, Калининград, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Ярославль

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