«Уралочка» стартует в новом сезоне Суперлиги 3 октября

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила даты проведения нового сезона женской Суперлиги. Свердловский клуб «Уралочка-НТМК» стартует в турнире 3 октября.

Стоит отметить, что изменилась схема проведения турнира. Сначала будет проходить регулярный чемпионат с 3 октября 2021 года по 9 апреля 2022-го. Затем по итогам турнирной таблицы будут сформированы пары плей-офф, в матчах на вылет примут участие восемь лучших команд со стадии 1/4 финала. Четвертьфинальные серии до двух побед пройдут 14, 17 и 20 апреля, полуфинальные серии – 24, 27 и 30 апреля. А вот финал турнира будет состоять из серии до трёх побед: матчи пройдут 3, 4, 8, 9 и 12 мая.

Напомним, что в прошлом сезоне в женской волейбольной Суперлиге была предусмотрена система с «Финалом шести». «Уралочка» заняла четвёртое место, в матче за бронзовые медали подопечные Николая Карполя уступили казанскому «Динамо – Ак Барсу» – 1:3.

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