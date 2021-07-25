Женская сборная России по волейболу уступила Италии в стартовом матче Олимпиады

Фото: Пресс-служба ОКР

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Женская сборная России по волейболу, в которой выступают представительницы "Уралочки" Ксения Смирнова и Дарья Пилипенко, уступила сборной Италии.

В первом сете была упорная борьба, команды шли ровно, и лишь в концовке итальянки забрали партию - 25:23. Однако в дальнейшем россиянки не сумели ничего противопоставить своим соперницам. Итальянки одержали победу во втором и третьем сетах - 25:19 и 25:14. Таким образом, сборная России потерпела первое поражение на турнире.

Следующий матч россиянки проведут 27 июля. Соперницами станут волейболистки из Аргентины.