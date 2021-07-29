В Екатеринбурге установят часы обратного отсчёта до чемпионата мира по волейболу

В Екатеринбурге пройдёт чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Фото: Александр Зайцев

Чемпионат мира по волейболу пройдёт в 2022 году в десяти городах России. Екатеринбург стал одной из площадок, где пройдут матчи. За год до начала соревнований в столице Урала установят часы обратного отсчёта.

Они разместятся в самом центре Екатеринбурга - на пешеходной улице Вайнера. Такое решение принял мэр города Алексей Орлов.

"Только что созванивался с нашим легендарным тренером Николаем Карполем. Он тоже доволен выбором места для установки часов. Уверен, жителям и гостям Екатеринбурга часы понравятся, появится ещё одна точка притяжения. И фестиваль, и чемпионат мира ещё больше утвердят статус Екатеринбурга как города, способного принимать и проводить на высоком уровне самые ответственные и значимые международные мероприятия", – передаёт слова Алексей Орлов пресс-служба горадминистрации.

Часы установят 19 августа, а торжественно запустят 26 августа, в день открытия спортивного фестиваля "1 год до чемпионата мира по волейболу FIVB 2022". Они будут работать вплоть до окончания спортивных состязаний.

Напомним, чемпионат мира по волейболу пройдёт в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Екатеринбург примет три матча предварительного этапа турнира среди мужских команд. Также игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Ярославле.

В Екатеринбурге уже есть одни часы обратного отсчёта. Они установлены в Историческом сквере и указывают время до начала Универсиады-2023.