У бразильянки нашли допинг, но сборная продолжает играть. Фото: Пресс-служба FIVB

На Олимпийских играх в Токио новый допинговый скандал. На этот раз всё внимание обращено на сборную Бразилии.

Если быть точнее – то на женскую сборную по волейболу. А если ещё точнее – на Тандару Алвес Кайшету. Именно её допинг-проба оказалась положительной, причём брали эту допинг-пробу ещё 7 июля: тогда сборная Бразилии тренировалась у себя в стране и только готовилась к Играм. Удивительно (на самом деле – нет), что никакого особого шума вокруг этой истории нет, МОК и ВАДА не требуют проверять всех бразильских спортсменов и наказывать их какими-то санкциями. Более того, женская сборная Бразилии по волейболу продолжит своё выступление на олимпийском турнире. Дело в том, что в игровых видах спорта, согласно регламенту, команда дисквалифицируется полностью, если положительные допинг-тесты сдали не один, а хотя бы два игрока. Таким образом, Кайшета Игры покидает, а вот бразильянки идут дальше. Напомним, что именно сборной Бразилии уступили россиянки на стадии четвертьфинала. Тандара Алвес также принимала участие в матче, набрала шесть очков и помогла своей команде выйти в полуфинал.

Боюсь предположить, что если бы у сборной России выявили положительный допинг-тест, то ни на какой регламент ссылаться бы не стали, а отправили бы тут же всю команду из Токио. А здесь, как говорится, совсем другая история.

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