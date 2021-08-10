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10 августа 2021, 15:50

Свердловская волейбольная команда победила на V летней спартакиаде молодёжи России

Команда "Уралочка"

В команду вошли девушки 2003-2004 года рождения. Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Сегодня в Краснодарском крае завершилась V летняя спартакиада молодёжи России. В соревнованиях по волейболу золотую медаль завоевала команда Свердловской области.

В финале турнира свердловские девушки обыграли команду Челябинской области со счётом 3:2. В состав вошли студентки училища олимпийского резерва и участницы резервной команды волейбольного клуба "Уралочка-НТМК", сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Команда Свердловской области выиграла все матчи турнира. Лучшими игроками признаны нападающая Яна Шелковкина и связующая Екатерина Гайдукова.

Напомним, в выходные каменские спортсмены завоевали полный комплект медалей на первенстве России по народной гребле.

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Областная газета Свердловской области

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