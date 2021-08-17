В России объявлен старт выборов талисмана ЧМ-2022 по волейболу

Голос за понравившийся маскот может оставить любой желающий. Фото: сайт АНО «Оргкомитет волейбол 2022».

Оргкомитет Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который пройдёт в 2022 году в десяти российских городах, запускает голосование по выбору талисмана турнира. Каждый желающий может отдать свой голос за понравившийся вариант.

Возможность стать частью истории Чемпионата мира, поучаствовав в голосовании за выбор официального маскота турнира есть и у свердловчан, отметили в оргкомитете. Кроме выбора персонажа у россиян есть возможность предложить имя талисману мирового первенства. Того, кто станет победителем конкурса имён, ждёт ценный подарок.

Участники голосования по выбору талисмана могут отдать свои голоса за Медведя с суперспособностями, доброго и азартного Тигра или технологичного Робота с русской душой. Голосование открыто по ссылке. Оно продлится до 21:00 (мск) 3 сентября. Результаты объявят после подсчёта голосов 6 сентября, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Чемпионат мира по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Ярославль. Три матча предварительного этапа турнира пройдут в Екатеринбурге.

Как писала «Областная газета», Россия завоевала право на проведение турнира ещё в 2018 году. Однако в конце 2019 года Всемирное допинговое агентство (WADA) наложило на Россию санкции, в числе которых был и запрет на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира. Позже Международная федерация волейбола предоставила WADA отчёт, из которого следовало, что перенос турнира из России невозможен поскольку, процесс подготовки к турниру длится уже давно. В WADA с отчётом согласились и оставили право проведения чемпионата мира за нашей страной.

Напомним, что в 2023 году Екатеринбург станет столицей 32-х Всемирных летних студенческих игр. Выборы талисманов Универсиады прошли в 2020 году. Их презентовал министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках шоу «Вечерний Ургант». Ими стали девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболёнок Кедри.