На чемпионате Европы волейболистки «Уралочки» сыграют за Россию и Белоруссию

Диагональная нападающая «Уралочки» Ксения Смирнова дебютировала в сборной России в этом году, но для неё чемпионат Европы будет уже третьим крупным турниром после Лиги наций и Олимпиады. Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»

На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд, который в этом году пройдёт сразу в четырёх странах, екатеринбургскую «Уралочку» будут представлять четыре волейболистки, призванные в сборные России и Белоруссии.

Главный тренер нашей национальной команды Серджо Бузато дал отдохнуть большой группе лидеров после Олимпийских игр в Токио, а среди тех, кого итальянец пригласил на предстоящий турнир, есть центральная блокирующая уральских «ящериц» Елизавета Котова и диагональная нападающая Ксения Смирнова. Сыграет на чемпионате Европы и либеро Дарья Пилипенко, которая в межсезонье перешла из «Уралочки» в «Енисей».

Также в составе сборной России связующие: Евгения Старцева (без клуба), Полина Матвеева («Заречье-Одинцово»), диагональная: Анна Лазарева («ИБК Алтос», Корея/ «Фенербахче», Турция), блокирующие: Юлия Бровкина («Енисей»), Екатерина Енина («Динамо» Москва), доигровщицы: Ирина Капустина («Индезит», Липецк), Татьяна Кадочкина («Динамо-Ак Барс»), Арина Федоровцева («Динамо-Ак Барс»/ «Фенербахче»), либеро: Тамара Зайцева («Динамо» Краснодар/ «Локомотив»).

«Чемпионат Европы — это большой шанс для игроков, которые раньше не были на первых ролях, – цитирует главного тренера сборной России РИА «Новости». – Хочу увидеть агрессивную игру в нашем исполнении, силовую подачу, хорошую защиту. Хочу понять, кто способен на это помимо ветеранов. И я настроен оптимистично. Считаю, что у нас собралась хорошая команда. У нас, как всегда, высокие амбиции. Думаем о попадании на подиум».

Помимо «уралочек» в сборной России есть ещё и доигровщица свердловской команды Вера Костючик, выступающая за сборную Белоруссии.

Чемпионат Европы в этом году проходит с 18 августа по 4 сентября в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. Сборная России матчи группового этапа проведёт в Белграде с командами Франции (20 сентября), Азербайджана (22-го), Бельгии (23-го), Сербии (25-го), Боснии и Герцеговины (26-го). Для выхода в 1/8 плей-офф надо занимать место в первой четвёрке.

До 1991 года безоговорочным лидером европейского женского волейбола была сборная СССР, становившаяся чемпионом континента тринадцать раз. За последующие тридцать лет сборная России выигрывала чемпионат Европы шесть раз, в том числе в 2013 и 2015 годах. Два последующих турнира (2017, 2019) завершились триумфом волейболисток Сербии.

В актуальном мировом рейтинге Международной федерации волейбола (ФИВБ) женская сборная России занимает пятое место – выше только США, Бразилия, Китай и Турция.

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