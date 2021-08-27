Россия сыграет с командой экс-помощника Карполя

Сборная России в матче чемпионата Европы с Боснией и Герцеговиной. Фото: CEV

Заключительный отрезок группового турнира на женском чемпионате Европы сложился удачно для сборной России. Наши девушки дали бой действующим чемпионкам континента – сербкам, уступив в пяти партиях, а затем в трёх партиях обыграли Боснию и Герцеговину.

Главный повод для осторожного оптимизма в том, как сыграла сборная России два заключительных матча уже после того, как обеспечила себе досрочный выход в плей-офф. Действующих чемпионок Европы и хозяек площадки российские волейболистки превзошли в настрое на матч и даже были близки к тому, чтобы обыграть их. Итог – 3:2 в пользу Сербии (25:22, 25:19, 16:25, 24:26, 10:15).

В матче против Боснии и Герцеговины главный тренер сборной России Серджо Бузато дал поиграть тем, кто в предыдущих встречах оставался в резерве. На результате это не сказалось – победа со счётом 3:0 (25:12, 25:20, 25:19) – а ближайший резерв получил ценный, к тому же победный, опыт. В отсутствие группы лидеров, которые взяли паузу после Олимпиады, лидером сборной России проявила себя 17-летняя нападающая Арина Федоровцева. Главный вопрос в том, хватит ли юной волейболистке сил на весь турнир. Заметен и прогресс в игре нашей Ксении Смирновой.

Сразу три команды в группе «А» одержали по три победы, но сборная России за счёт того, что оба поражения у нашей команды были на тай-брейках, получила преимущество в итоговой турнирной таблице над Францией и Бельгией. Таким образом, сборная России в 1/8 финала сыграет с Белоруссией, занявшей третье место в группе «С».

То есть свердловскому трио в нашей команде (Смирнова, Котова и покинувшая команду в межсезонье Пилипенко) будут противостоять их нынешняя одноклубница Вера Костючик, а также экс-игроки «Уралочки» Анна Климец и Анастасия Гарелик. Более того, и возглавивший сборную Белоруссии в июле этого года Станислав Саликов свердловским любителям волейбола хорошо знаком. В 2000 году в составе екатеринбургской команды «УЭМ-Изумруд» он стал вице-чемпионом России, а в качестве тренера много лет работал в системе «Уралочки».

В других парах первого раунда плей-офф сыграют Турция – Чехия, Польша – Украина, Сербия – Венгрия, Хорватия – Франция, Болгария – Швеция, Нидерланды – Германия, Италия – Бельгия (в последней паре определится соперник по четвертьфиналу России или Белоруссии).

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