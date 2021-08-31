Российские волейболистки в четвертьфинале Евро

Победное фото сборной России после матча с Белоруссией. Фото: Пресс-служба «Уралочки»

Женская сборная России по волейболу сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы в Белграде. Наша национальная команда, в составе которой есть и представительницы «Уралочки» – Ксения Смирнова, Дарья Пилипенко и Елизавета Котова – переиграла сборную Белоруссии – 3:1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23).

Встреча получилась для российской команды крайне непростой, хотя наши волейболистки были фаворитками. В первом сете команды шли ровно до самой концовки, в которой сборной России удалось дожать соперниц – 27:25. Во второй партии белорусская команда ушла в отрыв, вела по ходу сета в шесть очков, однако россиянкам удалось не только сократить отставание, но и ударно провести концовку сета и забрать ещё одну партию – 25:20.

Белоруссии всё же удалось сохранить интригу в матче. В третьем сете белорусские волейболистки вновь ушли в отрыв, но на этот раз сумели удержать преимущество и довести дело до победы – 25:19. Четвёртая партия вновь превратилась в настоящие качели: россиянки хотели завершить матч, белоруски – перевести игру в овертайм. Концовка сета снова осталась за нашими волейболистками. 25:23 и 3:1 в матче – победа сборной России. В четвертьфинале нашей национальной команде предстоит встретиться с Италией, матч состоится 1 сентября в 19:00 по уральскому времени.

Отметим, что представительницы «Уралочки» внесли свой вклад в победу сборной. Так, Ксения Смирнова заработала для команды семь очков, а Елизавета Котова – четыре. При этом и в составе сборной Белоруссии выступала доигровщица свердловской команды Вера Костючик, которая набрала 12 очков.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».