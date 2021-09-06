Болельщики выбрали официальный талисман чемпионата мира по волейболу 2022 года

Уверенную победу в голосовании одержал тигр. Фото: сайт АНО «Оргкомитет волейбол 2022».

Всероссийская федерация волейбола объявила итоги выборов талисмана чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в России. Маскотом соревнований стал тигр.

Как сообщает пресс-служба организации, за него отдали голоса 45,9% болельщиков. Имя талисмана будет объявлено позднее. Как писала «Областная газета», за право стать талисманом чемпионата также боролись медведь с суперспособностями, и технологичный робот с русской душой. Но уверенную победу одержал добрый и азартный тигр.

«Я очень рад, что в непростой борьбе, но с серьёзным преимуществом, 45,9%, победил тигр. Он станет олицетворением смелости, решимости, спортивного азарта. Я уверен, что такой яркий и харизматичный персонаж принесёт много положительных эмоций, а также даст правильный заряд командам и болельщикам на трибуне», - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Напомним, чемпионат мира по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Ярославль. Три матча предварительного этапа турнира пройдут в столице Урала.

Как писала «ОГ», Россия завоевала право на проведение турнира ещё в 2018 году. Однако в конце 2019 года Всемирное допинговое агентство (WADA) наложило на Россию санкции, в числе которых был и запрет на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира. Позже Международная федерация волейбола предоставила WADA отчёт, из которого следовало, что перенос турнира из России невозможен поскольку, процесс подготовки к турниру длится уже давно. В WADA с отчётом согласились и оставили право проведения чемпионата мира за нашей страной.

Напомним, что в 2023 году Екатеринбург станет столицей 32-х Всемирных летних студенческих игр. Выборы талисманов Универсиады прошли в 2020 году. Их презентовал министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках шоу «Вечерний Ургант». Ими стали девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболёнок Кедри.