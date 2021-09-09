Обладатель Кубка Буробина определится в Екатеринбурге

Фото: Официальная эмблема ВК «Локомотив-Изумруд»

Директорат Всероссийской федерации волейбола выбрал Екатеринбург местом проведения финального турнира Кубка Николая Буробина (так теперь называется Кубок России для команд Высшей лиги «А»).

Четыре команды – екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», пермская «Кама», одинцовская «Искра» и новокуйбышевская «Нова», отобравшиеся по итогам зональных квалификационных соревнований, проведут между собой турнир в один круг. Игры пройдут на паркете спортивного комплекса «Локомотив-Изумруд» (ул. Стачек, 3).

Календарь матчей: 17 сентября. «Кама» – «Нова» (15:00). «Локомотив-Изумруд» – «Искра» (17:00). 18 сентября. «Искра» – «Нова» (15:00). «Локомотив-Изумруд» – «Кама» (15:00). 19 сентября. «Кама» – «Искра» (15:00). «Нова» – «Локомотив-Изумруд» (17:00). Время начала матчей уральское.

Финал Кубка Буробина в Екатеринбурге станет последней репетицией перед стартом 2 октября чемпионата России среди команд Высшей лиги «А».

Николай БУРОБИН – Олимпийский чемпион 1964 года, двукратный чемпион мира. Большую часть карьеры провёл в столичном ЦСКА сначала в качестве игрока, а затем тренера женской команды армейского клуба.