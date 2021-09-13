«Уралочка» в последний раз сыграет в ДИВСе

Во Дворце игровых видов спорта стартует предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Сегодня в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта стартует предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. В нём примут участие две свердловские команды: «Уралочка-НТМК» и «Уралочка-2-УрГЭУ».

Всего на групповом этапе в столице Урала сыграют шесть команд: помимо свердловских клубов участие в турнире примут красноярский «Енисей», челябинский «Динамо-Метар», «Тюмень» и «Омь-СибГУОР». Команды проведут между собой по одному матчу, две сильнейшие отправятся в следующий раунд турнира. Интересно, что в прошлом году группа была почти такая же, только вместо «Омь-СибГУОР» выступал «Сахалин». Тогда «Уралочка-НТМК» заняла первое место, а «Уралочка-2-УрГЭУ» – второе, и обе команды пробились в следующий круг турнира.

Примечательно, что эти матчи станут последними в этом году, которые пройдут во Дворце игровых видов спорта: после турнира спортивный объект будет закрыт на реконструкцию. Основная команда будет проводить домашние матчи в Нижнем Тагиле, а молодёжная – в Академии волейбола имени Н.В. Карполя. Таким образом, матчи предварительного этапа Кубка России – последний шанс увидеть игру основной команды в Екатеринбурге в этом году. Как сообщили в пресс-службе клуба, зрителей будут пускать на верхние трибуны ДИВСа, но при этом в регионе действуют ковидные ограничения, и на игры смогут попасть не более 500 зрителей.

– Что касается моего состояния, то после травмы у меня такое ощущение, что я заново учусь играть в волейбол, – сказала капитан «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец. – Набираю форму, очень надеюсь, что 14 сентября сыграю первый матч после долгого отсутствия. Команда отработала три сбора, всё прошло достаточно хорошо. Все ждут с нетерпением нового сезона. Те, кто выступал на чемпионате Европы, уже вернулись в расположение команды, быстро влились в работу.

Календарь 14 сентября, вторник 14:00 «Динамо-Метар» – «Тюмень» 16:00 «Енисей» – «Уралочка-2-УрГЭУ» 18:30 «Уралочка-НТМК» – «Омь-СибГУОР» 15 сентября, среда 14:00 «Уралочка-2-УрГЭУ» – «Динамо-Метар» 16:00 «Омь-СибГУОР» – «Тюмень» 18:30 «Уралочка-НТМК» – «Енисей» 16 сентября, четверг 14:00 «Тюмень» – «Уралочка-2-УрГЭУ» 16:00 «Енисей» – «Омь-СибГУОР» 18:30 «Динамо-Метар» – «Уралочка-НТМК» 18 сентября, суббота 14:00 «Омь-СибГУОР» – «Уралочка-2-УрГЭУ» 16:00 «Енисей» – «Динамо-Метар» 18:30 «Уралочка-НТМК» – «Тюмень» 19 сентября, воскресенье 12:00 «Динамо-Метар» – «Омь-СибГУОР» 14:00 «Тюмень» – «Енисей» 16:30 «Уралочка-2-УрГЭУ» – «Уралочка-НТМК»

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