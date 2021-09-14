Волейболисты «Родника» вернулись в Екатеринбург с серебром Паралимпиады

Через десять дней карантина паралимпийцы возвращаются домой Фото: Галина Соловьёва

Вчера в аэропорту Кольцово встретили триумфаторов Паралимпийских игр – сборную России по волейболу сидя.

Не спешите поправлять забывчивого автора, я прекрасно помню, что финальный матч мужского турнира по волейболу сидя завершился победой иранских спортсменов, но и российская сборная, выйдя в финал, достигла высот, ранее не покорённых.

Встречать наших земляков (десять игроков сборной России из екатеринбургского клуба «Родник», а ещё двое хоть и представляют сейчас Московскую область, тоже воспитанники «Родника», много лет за него выступавшие) приехали областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, директор клуба «Родник» Олег Кульков, друзья, родственники.

Появились из зоны прилёта вице-чемпионы токийской Паралимпиады под овации собравшихся и звуки марша в исполнении оркестра Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

Среди встречавших была и многолетний директор «Родника» Людмила Семёнкина, стоявшая тридцать лет назад у истоков создания спортивного клуба инвалидов, а в 1992 году ставшая «мамой-основательницей» команды по волейболу сидя.

– Из тех, кто начинал, сейчас уже в команде никого нет, – говорит Людмила Михайловна. – Но почти все игроки этой команды, кроме разве что Владимира Кондратова, – ученики Виктора Семёновича Дьякова, потрясающего тренера, он сделал из ребят игроков мирового уровня. Я сама была на Паралимпиадах в Пекине и Лондоне, и везде говорили, что российская команда самая техничная. Все ребята Виктора Семёновича всегда вспоминают добрым словом (Дьяков ушёл из жизни в возрасте 77 лет в сентябре 2016 года, через три дня после открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, куда наши спортсмены не попали из-за дисквалификации. – Прим. «ОГ»).

Одного из лидеров нашей команды Виктора Миленина встречала в Кольцово жена – семикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина (Бурмистрова), пришедшая с оригинальным съедобным букетом.

– Жена меня и во время Игр постоянно поддерживала, и сейчас уже успела накормить, – рассказывает Виктор «Областной газете». – Мы девять лет ждали эту Паралимпиаду, готовились, очень хотели победить, пока не смогли, но будем стремиться. Мы очень серьёзно прибавили, провели много сборов. Многие нам помогают финансово, большую помощь оказывает правительство области.

Ещё один ветеран сборной России Сергей Поздеев также участвовал уже в третьей Паралимпиаде.

– Если честно, очень мешали ковидные ограничения, – рассказывает Сергей. – Бесконечные тесты – каждый день встаёшь и плюёшь для анализа. Постоянно боишься машинально пройти мимо. А попробуй, пропусти – за два пропуска штраф, а потом попросят покинуть турнир. Надо составить отчёт в ковидном приложении, что ты не болен, что у тебя не было никаких контактов. Но когда Игры начинались, всё постороннее уходило на задний план.

Самым важным моментом паралимпийского турнира мои собеседники единогласно назвали победу над одним из фаворитов – Боснией в группе, которая позволила избежать встречи с Ираном уже в полуфинале. И, конечно же, выход в финал после победы над Бразилией. А дальше новый, ещё неизведанный опыт золотых матчей.

– Если бы не Мортеза Мехрзад (доигровщик сборной Ирана, самый высокий – 246 см – участник Паралимпиад за всю историю. – Прим. «ОГ»), то наши шансы на победу в финале были бы пятьдесят на пятьдесят, – считает Сергей Поздеев. – В золотом матче он за счёт своего роста набрал 28 очков, и когда находился на передней линии, противостоять ему было невозможно. Надо найти против этого гиганта какое-то «противоядие», и можно вполне с Ираном бороться. Есть большое желание на следующих Играх взять реванш.

Известно, что в спорте очень важно как можно быстрее забыть об успехе и начинать готовиться к новым испытаниям. У волейболистов сидя долго почивать на паралимпийских лаврах не получится. Уже совсем скоро чемпионат Европы, где стоит одна цель – побеждать.

Фото: Галина Соловьёва

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Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва