«Уралочка» стартует в Суперлиге в Нижнем Тагиле

Основная команда в первом туре будет встречаться с «Тулицей». Фото: пресс-служба "Уралочки".

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» стартует в новом сезоне российской Суперлиги. Свердловская команда 3 октября в Нижнем Тагиле примет «Тулицу».

Домашние матчи «Уралочка» в этом сезоне (по крайней мере в его начале) будет проводить в Нижнем Тагиле: ДИВС в Екатеринбурге закрыт на реконструкцию к Универсиаде-2023. А вот молодёжная команда – «Уралочка-2-УрГЭУ» будет принимать соперников в Академии волейбола Николая Карполя.

Основная команда в первом туре будет встречаться с «Тулицей». В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами, поэтому противостояние обещает быть интересным. Согласно ковидным ограничениям в зал смогут попасть не более 500 зрителей, всем остальным придётся смотреть прямую трансляцию на tvstart.ru.

Напомним, что недавно «Уралочка-НТМК» и «Уралочка-2-УрГЭУ» провели матчи предварительного этапа Кубка России. Основная команда одержала пять побед в пяти матчах, а молодёжка потерпела два поражения: от «Енисея» и от взрослой «Уралочки». Таким образом, основная команда продолжит выступление в турнире, полуфинал которого запланирован на конец октября, а молодёжная Кубок России покинула.

Первое золото за 28 лет В Мексике завершился чемпионат мира по волейболу среди юниорок (U-18). Сборная России сумела завоевать золотые медали, обыграв в финале сборную Италии. По ходу турнира российские волейболистки, в числе которых была и представительница «Уралочки-2-УрГЭУ» Оксана Швыдкая, одержала восемь побед в восьми встречах. На групповом этапе подопечные Александра Карикова одолели Бразилию, Аргентину, Болгарию и Словакию. В 1/8 финала россиянки не оставили шансов Пуэрто-Рико, в четвертьфинале разобрались с Польшей, а в полуфинале – с Сербией. В решающем матче сборная России уверенно обыграла Италию и поставила убедительную точку в турнире – 3:0. Наша команда выиграла чемпионат мира среди юниорок впервые за 28 лет: в последний раз Россия побеждала на турнире в 1993 году.

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