В Екатеринбург приедут команды из Италии, Канады, Турции и Китая в рамках ЧМ-2022 по волейболу

Первый этап ЧМ, кроме Екатеринбурга, примут Москва, Красноярск, Новосибирск, Кемерово и Уфа. Фото: Международная федерация волейбола

В Москве прошла жеребьёвка первого группового раунда ЧМ-2022 по волейболу. В Екатеринбурге пройдут игры группы Е - в столицу урала приедут команды из Италии, Канады, Турции и Китая.

Напомним, что турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 сильнейших национальных сборных мира. Первый этап ЧМ, кроме Екатеринбурга, примут Москва, Красноярск, Новосибирск, Кемерово и Уфа.

"В Екатеринбурге местом проведения FIVB-2022 станет Дворец игровых видов спорта. К этому времени мы капитально отремонтируем сам ДИВС и обновим всю инфраструктуру на гостевом маршруте - от Кольцово до центра Екатеринбурга. Мы уже не раз доказывали: в наших силах создать все условия для спортсменов, гостей и жителей региона", - написал в своём Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что волейбольные традиции на Среднем Урале крепки - в регионе уже много лет проходит Кубок Ельцина по волейболу. Уральские команды - многократные чемпионы страны - "Локомотив-Изумруд" и "Уралочка".

"А тренер Николай Васильевич Карполь - без преувеличения человек-легенда. К слову, одной из ведущих церемонии жеребьёвки сегодня стала его знаменитая воспитанница Екатерина Гамова", - рассказал глава региона.

Напомним, что Николай Карполь и Сергей Чепиков стали послами ЧМ-2022 по волейболу в Екатеринбурге.

Отметим, что делегации из Италии, Турции и Китая уже приезжали в столицу Урала, правда, не спортивные, а деловые. Эти страны становились странам - партнёрами международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", которая ежегодно прводится в Екатеринбурге.

Добавим, что, согласно жеребьёвке, игры группы В (Бразилия, Япония, Куба, Катар) пройдут в Кемерово, группы С (Польша, США, Мексика, Болгария) - в Новосибирске, группы D (Франция, Словения, Германия, Камерун) - в Уфе, группы F (Аргентина, Иран, Нидерланды, Египт) - в Красноярске.

Российские волейболисты начнут чемпионат мира в Санкт-Петербурге, где сыграют с тунисцами, а следующие два матча - с командами из Пуэрто-Рико и Сербии - проведут в Москве.