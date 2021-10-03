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3 октября 2021, 11:00

Михаил Карполь стал главным тренером волейбольной команды "Уралочки-НТМК"

Михаил Карполь и Ксения Парубец

накануне Михаил Карполь провёл пресс-конференцию в Нижнем Тагиле. Фото: с сайта ЖВК "Уралочка-НТМК".

Михаил Карполь в новом сезоне будет главным тренером основной команды "Уралочки-НТМК". Николай Карполь будет работать в должности главного тренера волейбольного клуба.

Николай Карполь тренирует свердловскую волейбольную команду "Уралочку" с 1969 года. Его внук Михаил Карполь был старшим тренером основной команды, а также возглавлял молодёжную команду.

"Михаил Карполь будет главным тренером первой команды "Уралочки", а Николай Васильевич – главным тренером клуба. Это значит, что Николай Васильевич руководит обеими командами, и молодёжной тоже", - цитирует генерального директора волейбольного клуба из Свердловской области Валентину Огиенко РИА "Новости".

Сам Николай Карполь рассказал агентству, что ничего в целом не изменило, он не отходит от руководства командой.

Напомним, в апреле этого года в екатеринбурге открылась Академия волейбола им. Н.В. Карполя. Здесь будут проходить матчи Универсиады.

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Областная газета Свердловской области

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