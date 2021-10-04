"Уралочка" стартовала в новом сезоне с поражения от "Тулицы"

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" не сумел одержать победу в первом матче нового сезона Суперлиги. Свердловская команда в Нижнем Тагиле уступила "Тулице" - 2:3.

Начало встречи осталось за хозяйками площадки, которые уверенно взяли первую партию - 25:15. Однако "Тулица" не собиралась сдаваться и навязала более титулованной команде борьбу во втором сете. Равный счёт был вплоть до концовки сета, в котором волейболисткам из Тулы удалось вырвать победу - 25:22.

Третий сет вновь уверенно остался за "Уралочкой", которая не дала взять соперницам даже десять очков - 25:9. Но довести дело до победы свердловская команда так и не смогла. В четвёртой партии "Тулица" вновь победила в упорной борьбе (25:23), а на тай-брейке поймала кураж и сумела склонить чашу весов в свою пользу - 15:6 в партии и 3:2 в пользу "Тулицы".

- Не хватает общекомандной игры, не хватает взаимодействий. Долгое время этот состав не играл вместе, Ксения Парубец отсутствовала из-за травмы, Ксения Смирнова была в сборной. Начинаем разваливаться в элементарных моментах, в приёме плохо сыграли. Пытаемся найти свою игру, - сказал после матча главный тренер "Уралочки-НТМК" Михаил Карполь.

На текущий сезон именно Михаил Карполь заявлен как главный тренер основной команды "Уралочки-НТМК". Знаменитый Николай Карполь является главным тренером всего клуба "Уралочка", что даёт возможность тренировать как основную команду, так и молодёжную - "Уралочку-2-УрГЭУ".