«Локомотив-Изумруд» стартовал в сезоне с двух побед

«Локомотив-Изумруд» занимает третье место в таблице конференции «Восток» после первого тура Фото: Пресс-служба «Локомотива-Изумруда»

Екатеринбургский волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» начал новый сезон в Высшей лиге «А». Подопечные Валерия Алфёрова провели две встречи в Екатеринбурге против челябинского «Динамо».

В очередной раз состав «Локомотива-Изумруда» в межсезонье значительно изменился. Из состава, который завоевал серебряные медали прошлого сезона, остались лишь три игрока: либеро Виктор Гращенко и Дмитрий Кулаков, а также доигровщик Георгий Жериков. Все остальные игроки пришли в команду летом, и, конечно, этому составу нужно время на то, чтобы наладить взаимопонимание. «Локомотив-Изумруд» без поражений прошёл предварительный этап Кубка Буробина (аналог Кубка России для команд Высшей лиги «А»). А вот в финальном этапе, который проходил в Екатеринбурге, железнодорожники выступили скромнее, не одержав ни одной победы и оставшись без медалей турнира.

В первом туре Высшей лиги «А» екатеринбуржцы принимали челябинское «Динамо». С этой командой «Локомотив-Изумруд» встречался дважды в межсезонье: на турнире в Челябинске подопечные Валерия Алфёрова одержали победу со счётом 3:1, а в предварительном этапе Кубка Буробина железнодорожники победили со счётом 3:0.

Не изменилась картина и в первых матчах нового сезона Высшей лиги «А». В первой встрече «Локомотив-Изумруд» владел преимуществом на протяжении всей игры. Лишь в начале первой партии челябинцы сумели навязать борьбу, затем екатеринбуржцы полностью доминировали на площадке – 3:0 (25:20, 25:14, 25:20).

А вот во второй встрече «Динамо» оказало достойное сопротивление. В стартовом сете команды устроили настоящий волейбольный триллер, победителем из которого вышел «Локомотив-Изумруд» – 28:26. Во втором сете хозяева площадки увеличили преимущество по сетам (25:19) и, казалось, заберут победу, как и днём ранее, но в третьей партии челябинцы были на голову сильнее своих соперников. У подопечных Валерия Алфёрова практически ничего не получалось, в итоге сет остался за «Динамо» – 25:13. Но, разобрав ошибки в перерыве, «Локомотив-Изумруд» вернулся в игру, в начале четвёртого сета ушёл в отрыв и одержал победу в партии (25:19), а вместе с ней и в матче – 3:1.

– Старт неплохой, но не идеальный. По сравнению с Кубком команда выглядит лучше. Добавились эмоции, самое главное. И стали играть более командно, помогать друг другу, – отметил после матчей диагональный «Локомотива-Изумруда» Артём Хитрый.

Во втором туре, который пройдёт 9 и 10 октября, «Локомотив-Изумруд» сыграет с «Камой». Команда из Перми в первом туре уверенно разобралась с «Магниткой» (3:0 и 3:0) и возглавляет турнирную таблицу конференции «Восток».

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