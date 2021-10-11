«Локомотив-Изумруд» продлил победную серию до четырёх матчей

«Локомотив-Изумруд» вышел на первое место в турнирной таблице. Фото: Пресс-служба «Локомотива-Изумруда»

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» продолжил свою победную серию в новом сезоне Высшей лиги «А». Подопечные Валерия Алфёрова в рамках второго тура дважды встречались с пермской «Камой» в Екатеринбурге.

Начало сезона вышло для «Локомотива-Изумруда» успешным. Несмотря на то, что в финальных встречах Кубка Буробина екатеринбуржцам не удалось завоевать медали (три поражения в трёх матчах и итоговое четвёртое место), в Высшей лиге железнодорожники идут без потерь. В первом туре в Екатеринбурге подопечные Валерия Алфёрова довольно уверенно разобрались с челябинским «Динамо» (3:0 и 3:1), во втором туре дважды была обыграна пермская «Кама».

Пермская команда по уровню гораздо сильнее, нежели челябинское «Динамо». В прошлом сезоне «Кама» выиграла регулярный чемпионат в Восточной конференции, а по итогам сезона заняла третье место, обыграв в противостоянии за бронзовые медали «Ярославич» (3:1). Да и на Кубке Буробина пермяки выступили лучше, чем «Локомотив-Изумруд», заняв второе место и обыграв екатеринбуржцев в очной встрече.

Но в рамках Высшей лиги «А» «Каме» не удалось увезти очки из Екатеринбурга. В первой встрече упорным получился только стартовый сет. Гости здорово действовали на блоке, доводили свои атаки до логического завершения и сумели повести в счёте – 25:22. Однако затем екатеринбуржцы доминировали на площадке, были лучше своих соперников во всех аспектах, выиграли три партии подряд (25:15, 25:19, 25:19) и завершили матч в свою пользу – 3:1.

Второй матч получился более упорным. В каждом сете команды демонстрировали равную борьбу, в первых двух «Локомотив» оказался сильнее (25:22, 25:22). Вели железнодорожники и в третьем сете с преимуществом в семь очков, однако «Кама» вернулась в игру, забрала третий сет (25:22) и была близка к тому, чтобы перевести матч на тай-брейк. Но екатеринбуржцы сумели избежать потери очков и довели дело до победы в сете (28:26) и в матче – 3:1.

Таким образом, «Локомотив-Изумруд» продлил свою победную серию до четырёх матчей. Это позволило подопечным Валерия Алфёрова выйти на первое место в турнирной таблице. В рамках третьего тура железнодорожники отправятся в Новокуйбышевск, где сыграют с местной «Новой». В активе соперников екатеринбуржцев также четыре победы в четырёх встречах, «Нова» занимает на данный момент второе место в таблице Восточной конференции.

Первая победа в сезоне Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» одержал свою первую победу в новом сезоне. В рамках второго тура Суперлиги свердловские волейболистки одолели «Спарту» – 3:0. Поражение на старте сезона в домашнем матче против «Тулицы» (2:3) было довольно неожиданным, поэтому подопечные Михаила Карполя хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. В прошлом сезоне матчи со «Спартой» получились для «Уралочки» непростыми: в пятом туре свердловские волейболистки в родных стенах одержали победу со счетом 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:19), а в 18-м туре в Нижнем Новгороде команды выдали яркий матч, который также завершился в пользу «Уралочки» – 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7). Но в нынешнем сезоне особой борьбы не получилось. Первые два сета остались за свердловскими волейболистками довольно уверенно (25:19 и 25:22), однако в третьем хозяйки площадки сражались до самого конца. В итоге «Уралочка» всё же дожала соперниц в третьей партии (26:24) и одержала первую победу в новом сезоне – 3:0. Следующий матч свердловская команда проведёт дома: 16 октября в Нижнем Тагиле «Уралочка» примет «Заречье-Одинцово».

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