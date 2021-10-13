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13 октября 2021, 17:30

Утверждены даты матчей чемпионата мира по волейболу

Eurasia open 2019 в дивсе. 31 июля 2019

ДИВС «Уралочка» впервые примет мужской волейбольный турнир такого высокого уровня. Фото: Галина Соловьёва

Представлен календарь и время начала матчей мужского чемпионата мира по волейболу, который пройдёт в 2022 году в десяти российских городах, в том числе и в Екатеринбурге.

Матч открытия между сборными ВФВ (таково будет официальное название команды России) и Туниса состоится в Санкт-Петербурге 26 августа и начнётся в 22 часа по уральскому времени. Остальные игры первого группового этапа пройдут с 27 по 29 августа. В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта «Уралочка» сыграют: 27 августа Канада – Турция (16:00), Италия – Китай (20:00). 28 августа Канада – Китай (16:00), Турция – Италия (20:00). 29 августа Китай – Турция (16:00), Италия – Канада (20:00).

Напомним, что помимо Екатеринбурга матчи первого группового этапа с участием 24 команд пройдут также в Москве, Кемерово, Новосибирске, Уфе и Красноярске. Во второй групповой этап выйдут 16 команд, игры с их участием пройдут 2–4 сентября в Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле и Калининграде. «Финал шести» запланирован на 7–11 сентября в Москве.

Чемпионаты мира по волейболу проводятся с 1949 года, преимущественно с интервалом раз в четыре года. Шесть раз первенство выигрывала сборная СССР, по три раза – Бразилия, Италия и Польша (в том числе в 2014 и 2018 годах). Лучший результат сборной России – второе место в 2002 году, призёрами турнира стали много лет отыгравшие в екатеринбургской команде «УЭМ-Изумруд» Александр Герасимови Андрей Егорчев, а также Валерий Алфёров, входивший в тренерский штаб национальной сборной.

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Областная газета Свердловской области

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