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6 ноября 2021, 17:25

В Екатеринбурге прошла последняя инспекция перед ЧМ-2022 по волейболу

Дивс

ДИВС станет ключевой площадкой мероприятия. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Екатеринбург приехали представители международной федерации волейбола и АНО "Оргкомитет волейбол 2022". Они провели контрольную инспекцию перед ЧМ-2022 по волейболу.

Технический директор FIVB Стивен Таттон, генеральный директор Оргкомитета Роман Станиславов, представители FIVB, Volleyball World и Оргкомитета посетили все объекты инфраструктуры, которые могут быть задействованы во время игр ЧМ-2022. Особое внимание уделили ДИВСу и гостиницам, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Наша команда инспектирует спортивные объекты и отели, которые были предложены для проведения турнира и размещения команд.После инспекционного визита мы предоставим Оргкомитету наши отчеты, которые помогут городам скорректировать свои планы по подготовке, чтобы провести мероприятие международного уровня", - сказал технический директор FIVB Стивен Таттон. 

Напомним, ЧМ по волейболу среди мужских сборных пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России. В Екатеринбурге сыграют команды Италии, Канады, Турции и Китая. В середине октября утвердили даты матчей.

Областная газета Свердловской области

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