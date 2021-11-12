«Уралочка» установила российский рекорд?

Вернувшаяся в строй после тяжёлой травмы Ксения Парубец занимает второе место в списке самых результативных игроков чемпионата, у неё сейчас 110 очков. Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»

Свердловская женская волейбольна команда «Уралочка-НТМК» на своей домашней площадке нанесла поражение вице-чемпиону России московскому «Динамо» со счётом 3:2, но при всей важности итога этой встречи особенно стоит выделить результат первого сета.

Команды встречались между собой в пятом туре регулярного чемпионата России на паркете нижнетагильского спортивного комплекса «Металлург-Форум». Первый сет продолжался 44 минуты и завершился со счётом 40:38 в пользу «Уралочки». Поскольку полной информации по всем сезонам чемпионатов России в открытом доступе нет, то мы можем только предполагать, что наша и без того легендарная команда установила ещё один рекорд – выиграла самый продолжительный сет.

По крайне мере, удалось найти только один близкий результат – 22 декабря 2018 года команда «Заречье Одинцово» выиграла в Красноярске у «Енисея» также в пяти партиях, а в третьей партии 35:33. Причём для определения победителя партии также понадобились 44 минуты. Главный тренер «Уралочки» Михаил Карполь после матча отметил, что за двенадцать лет, что он работает в волейболе, такого не помнит. Так что, возможно, «Уралочка» действительно установила по крайней мере национальный рекорд. К слову, нынешняя система определения победителя в партии действует с 1999 года, когда четыре сета стали продолжаться до 25 очков, а не до 15, как ранее (без учёта матчбола).

Всего на счету «Уралочки» сейчас три победы в пяти матчах и седьмое место в турнирной таблице. А вот в Кубке России уральские «ящерицы» выступление уже закончили. В полуфинальном раунде «Уралочка» выиграла один матч из трёх и заняла последнее место в группе.

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