«Уралочка» проведёт седьмой матч за месяц

Вернувшаяся после серьёзной травмы Ксения Парубец а данный момент является лидером по количеству набранных очков в Суперлиге. Фото: Пресс-служба «Уралочки»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» продолжает подготовку к матчу девятого тура женской Суперлиги. В субботу подопечные Михаила КАРПОЛЯ встретятся в Саратове с местным «Протоном».

Для свердловской команды последний месяц проходит в очень плотном графике. Всё дело в том, что «Уралочка» участвует в Кубке европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), а это дополнительные матчи, которые команда проводит между встречами в Суперлиге. С 7 ноября по 4 декабря, то есть меньше чем за календарный месяц, «Уралочка» готовится уже к седьмому матчу: раз в три дня у команды стабильно какой-либо матч.

– У нас сейчас сложный календарь. Постоянные перелёты, матчи, мы даже тренироваться не всегда успеваем: восстанавливаемся и играем следующий матч, – отметил главный тренер «Уралочки» Михаил Карполь.

Такой же плотный график продолжится и в декабре, так как «Уралочка» сумела пробиться в 1/8 финала Кубка ЕКВ. В 1/16 финала подопечные Михаила Карполя одолели саратовский «Протон», а 14 и 15 декабря сыграют с бельгийским «Ауджимом». Кстати, формат турнира предполагает, что команды должны проводить между собой по две игры: дома и на выезде. Но бельгийский клуб попросил организаторов провести две выездные встречи, поэтому игры «Уралочки» и «Ауджима» пройдут в Нижнем Тагиле в течение двух дней.

До этого команде Михаила Карполя предстоит провести ещё две встречи в российской Суперлиге. Первая из них состоится 4 декабря: «Уралочка» отправится в Саратов, где две недели назад уже встречалась с местным «Протоном». Тогда свердловские волейболистки одержали победу со счётом 3:1. На данный момент «Уралочка» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков (пять побед и три поражения), «Протон» же, находящийся в таком же плотном графике, идёт на восьмой позиции с 11 очками (четыре победы и четыре поражения). Встреча «Протона» и «Уралочки» состоится в субботу, 4 декабря, начало – в 21:00 по уральскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на tvstart.ru.