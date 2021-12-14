Либеро «Уралочки» Кристина Курносова (на фото) пропустит несколько месяцев из-за травмы колена Фото: Пресс-служба «Уралочки»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» продлил свою победную серию в чемпионате России до четырёх матчей. Команда Михаила КАРПОЛЯ в Екатеринбурге оказалась сильнее краснодарского «Динамо» – 3:1.

Встреча получилась непростой. В первом сете «Динамо» долгое время вело в счёте, но в концовке всё же «Уралочка» сумела прибавить и оставить за собой стартовую партию – 30:28. Следом за ней свердловская команда выиграла и второй сет (25:19), и, казалось, без проблем доведёт матч до победы. Однако в третьем игровом отрезке «Динамо» с самого начала ушло в отрыв и сумело сохранить его до концовки, сократив отставание в счёте (25:22). Четвёртый сет прошёл в упорной борьбе, но команде Михаила Карполя всё же удалось избежать тай-брейка. 25:22 и 3:1 – «Уралочка» одержала четвёртую победу подряд в Суперлиге. До этого свердловская команда одолела «Динамо-Метар», «Минчанку» и «Протон». Самой результативной в матче стала капитан «Уралочки» Ксения Парубец, набравшая 28 очков. Она же является самым результативным игроком лиги на данный момент – 235 очков.

– «Динамо» показало хороший волейбол, у нас же игра не получалась. Не всегда выполняли установку на блоке, в приёме. Есть над чем работать. График тяжёлый, игра на игре, поэтому такие матчи были и будут. Хорошо, что сумели победить, – сказал после завершения встречи Михаил Карполь.

На игре «Уралочки», как отметил главный тренер команды, сказалось и отсутствие либеро Кристины Курносовой. Одна из основных волейболисток свердловского клуба получила тяжёлую травму во время матча с «Протоном» – разрыв крестообразной связки колена. Точно такую же травму в прошлом сезоне получила Ксения Парубец, после чего пропустила остаток сезона. Кристине предстоит операция, а затем долгий процесс реабилитации. Тренерский штаб команды тем временем вызвал из «Уралочки-2» либеро Полину Трухину, которая теперь будет выступать за основу.

Впереди у «Уралочки» два поединка в рамках 1/8 финала Кубка ЕКВ. Обе встречи пройдут в Нижнем Тагиле, первая завершилась после подписания номера, вторая состоится сегодня. Соперник – бельгийский клуб «Ауджим».