"Уралочка" разгромила бельгийский "Ауджим" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" одержал победу в первом матче 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Команда Михаила Карполя одолела бельгийский "Ауджим" - 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Изначально команды должны были провести по одной игре дома и на выезде, однако бельгийская команда выступила с предложением сыграть оба матча в Нижнем Тагиле, дабы избежать лишних перелётов.

- Конечно, у нас был шанс отказаться от такого формата, но это невыгодно всем. Но всё-таки ситуация сейчас сложная, прививки наши не действуют в Бельгии, да и лишние перелёты сейчас ни к чему. Два матча подряд при таком сложном календаре – это тяжело, безусловно. К этому можно отнестись как к тренировкам. Приехали, сыграли две игры вместо тренировок – тогда всё будет нормально. Я не считаю, что соперник у нас супер-топ, это крепкая средняя команда, с которой нужно выходить и показывать свой уровень, свою игру и выигрывать, - сказал главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

В первой встрече упорной борьбы не получилось. "Уралочка", будучи фаворитом, провела уверенный матч. В каждой из партий свердловские волейболистки с самого начала уходили в солидный отрыв, после чего спокойно доводили дело до победы. Как итог - 3:0 в пользу "Уралочки".

Самой результативной в составе хозяек площадки стала Ксения Смирнова, на её счету 15 очков, 7 из которых она заработала на подаче. Отметим и Ксению Парубец, которая принесла "Уралочке" 13 очков.