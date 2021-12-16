Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге появился новый специализированный волейбольный комплекс «HONEY VOLLEY PARK». Он расположен на территории торгового центра «КомсоМОЛЛ» на дублёре Сибирского тракта.

Основную площадь спорткомплекса занимают волейбольные площадки. Всего их шесть: три для классического волейбола и шесть для пляжного. Это первый объект, где можно играть в пляжный волейбол круглый год. Площадь комплекса – 2 600 квадратных метров, помимо основных площадок он включает в себя зону персональных тренировок для отработки техники.

«HONEY VOLLEY PARK» – частный проект. Сейчас там могут арендовать одну из площадок (стандартную или пляжную) все желающие любители волейбола. Помимо этого, на каждый день составляется расписание тренировок, которые разбиты по уровням: для новичков, для любителей и для профессионалов. В дальнейшем центр планируют внести во Всероссийский реестр объектов спорта, так как комплекс соответствует всем параметрам. А это даст возможность использовать зал не только для любительских игр и тренировок, но и для проведения соревнований регионального и федерального уровней по волейболу.

Во время официального открытия комплекса в «HONEY VOLLEY PARK» была организована специальная площадка, посвящённая чемпионату мира по волейболу 2022 года в Екатеринбурге. Там все гости мероприятия могли поучаствовать в викторине и получить сувенирную продукцию ЧМ-2022, а также сфотографироваться с экс-волейболисткой «Уралочки» Валерией Сафоновой и с призёром чемпионата России Никитой Стуленковым.

Первыми в новом комплексе сыграли воспитанники «Уралочки» и «Локомотива-Изумруда». В турнире принимали участие как подростки, так и совсем юные спортсмены.