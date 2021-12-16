«Уралочка-НТМК» пробилась в четвертьфинал Кубка ЕКВ

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» продолжит выступление во втором по силе европейском клубном женском турнире – Кубке Европейской конфедерации волейбола. В 1/8 финала турнира подопечные Михаила КАРПОЛЯ оказалась сильнее бельгийского «Ауджима».

Изначально команды должны были провести по одной игре дома и на выезде, однако бельгийский коллектив выступил с предложением сыграть оба матча в Нижнем Тагиле, дабы избежать лишних перелётов. В первой встрече упорной борьбы не получилось. «Уралочка», будучи фаворитом, провела уверенный матч. В каждой из партий свердловские волейболистки с самого начала уходили в солидный отрыв, после чего спокойно доводили дело до победы. Как итог – 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) в пользу «Уралочки».

Во второй встрече свердловская команда вновь сумела добиться нужного результата. «Ауджим» навязал более упорную борьбу, чем в первом матче, однако выиграть даже один сет бельгийский коллектив не сумел – 3:0 (25:20, 25:10, 25:20) в пользу «Уралочки».

Таким образом, подопечные Михаила Карполя пробились в четвертьфинал турнира. Соперник по следующему раунду определится завтра: им станет победитель противостояния «Эджзаджибаши» (Турция) и «Калькит» (Словения). В первом матче победу одержал турецкий коллектив (3:0).