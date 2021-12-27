Екатеринбургские волейболистки обыграли игроков "Липецка"

Хозяйки площадки лидировали во всех партиях. Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

В заключительном матче года волейболистки команды "Уралочка-НТМК" победили игроков "Липецка" со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:21). Встреча в рамках Суперлиги Париматч прошла в Екатеринбурге.

В начале игры наши волейболистки не могли заработать преимущество, поскольку "Липецк" успешно отражал их атаки. Постепенно хозяйки площадки стали уходить в отрыв и завершили партию со счётом 25:18. Самой результативной по её итогам стала Ксения Смирнова, которая заработала 7 очков. Об этом сообщаетпресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК".

В середине второй партии наши волейболистки снова стали лидировать в счёте, однако игроки "Липецка" сократили разрыв по очкам до минимума. Тем не менее, хозяйки площадки смогли изменить ситуацию в свою пользу. Сет завершился в пользу екатеринбургской команды - 25:19. Больше всех очков - 8 - набрала Ксения Парубец.

В третьей партии "Уралочка-НТМК" сумела сразу же оторваться в счёте. К середине сета игрокам "Липецка" удалось уменьшить разрыв, но перехватить инициативу они не смогли. Партия завершилась со счётом - 25:21. Итоговый счёт - 3:0 в пользу екатеринбургской команды. Самой результативным игроком нашей команды признана Ксения Парубец. На её счету 19 очков.

"В принципе, как и всегда, есть недочеты, над которыми будем работать и дальше, - отметил главный тренер команды "Уралочка-НТМК" Михаил Карполь. - Задача была набрать три очка – мы ее выполнили. Сейчас несколько дней потренируемся, потом будет отдых до вечера 2 января. После этого мы уже будем готовиться к матчу с "Енисеем".

Встреча "Уралочки-НТМК" и красноярского "Енисея" состоится 8 января.