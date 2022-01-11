«Уралочка» начала год с волевой победы

"Уралочка" сумела переломить ход встречи с "Енисеем", уступая 0:2 по партиям Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» завершил первый круг чемпионата России. Команда Михаила КАРПОЛЯ в первом матче нового года одержала волевую победу в Красноярске над местным «Енисеем» – 3:2.

Свердловские волейболистки были явными фаворитками в поединке с «Енисеем»: «Уралочка» занимала до этой встречи пятое место в турнирной таблице, а красноярский коллектив располагался лишь на 11-м месте. Но вопреки прогнозам старт матча остался за хозяйками. «Енисей» с первых розыгрышей завладел преимуществом и сумел выиграть первый сет – 25:21. Во второй партии уже свердловские волейболистки долгое время лидировали, но провалили концовку и позволили красноярской команде повести уже со счётом 2:0 по партиям: второй сет остался за «Енисеем» со счётом 25:21.

Но «Уралочке» всё же удалось вернуться в игру. Если третий сет прошёл в упорной борьбе и завершился со счётом 25:22 в пользу команды Михаила Карполя, то в четвёртом сете свердловские волейболистки были намного лучше своих соперниц. Хорошо работал блок, в атаке практически не было ошибок, поэтому «Уралочка» сумела победить с разгромным счётом 25:8 и сравнять счёт по партиям. В решающем сете свердловские волейболистки продолжили контролировать ход матча и в итоге победили – 15:12 и 3:2.

– Игру помогло переломить индивидуальное мастерство. У нас высококлассные игроки: Смирнова, Парубец, да и все остальные. Просто собрались, начали дружно играть, бороться. Молодцы, что так получилось, и мы в итоге вытянули. Считаю, что «Енисей» первые две партии вообще шикарно играл. У нас получилось переломить третью партию и забрать себе. В четвёртой мы наконец начали играть в свой волейбол. Я бы сказал, что за последние матчи – это, наверное, лучшая наша партия, так как всё получалось, – сказал после матча главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

Самой результативной в игре стала капитан свердловской команды Ксения Парубец, она заработала 32 очка. Эта же спортсменка продолжает лидировать в списке самых результативных игроков Суперлиги: на счету Ксении 316 очков.

«Уралочка» завершила первый круг чемпионата России на пятой строчке в турнирной таблице. Причём у «Тулицы», которая занимает четвёртое место, столько же очков, тульская команда обходит «Уралочку» по дополнительным показателям. Но обогнать соперниц подопечные Михаила Карполя смогут уже в ближайшую субботу: свердловская команда на выезде сыграет как раз с «Тулицей». Встреча начнётся в 20:00 по уральскому времени.