"Уралочка" вновь уступила "Тулице"

Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу противников. Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

В Туле "Уралочке" не удалось взять реванш у местной волейбольной команды "Тулица". Хозяйки площадки одержали победу со счётом 3:1.

"Уралочка" играла привычным стартовым составом: Елизавета Котова, Елизавета Фитисова, Алёна Кондрашова, Вера Костючик, Ксения Смирнова и Ксения Парубец. В первой партии "Уралочке" удавалось лидировать. В атаке солировала Ксения Парубец, которая в стартовом сете заработала 11 очков. "Тулица" в это время часто делала ошибки, что позволило нашим волейболисткам вести со счётом 11:6. По итогу партии команда Михаила Карполя одолела соперниц со счётом 25:20.

Второй сет начался с уверенной борьбы. Команды хорошо действовали в защите. Но первой уйти в отрыв удалось "Тулице". Хозяйки площадки повели в два мяча и долгое время сохраняли это преимущество. Наши волейболистки выровняли положение и даже вышли вперёд, но четыре очка от "Тулицы" позволили им вновь захватить лидерство. Второй сет завершился со счётом 25:23 в пользу девушек из Тулы.

В третьей партии тульские волейболистки начали с рывка и заработали преимущество в пять мячей. Они хорошо работали в блоке, постоянно закрывая атаки "Уралочек". Тренерский штаб свердловской команды провёл несколько замен, на площадке появились Айлама Сесе и Татьяна Селютина, но сократить отставание не удавалось. Третья партия закончилась со счётом 25:13 в пользу хозяек матча.

"Четвёртую партию "Уралочка" начала уверенно с атаки Ксении Парубец и одиночного блока Елизаветы Котовой, однако затем "Тулица" вновь сумела уйти в отрыв. Свердловские волейболистки допускали ошибки, а тульский коллектив, поймавший кураж, показывал очень уверенную игру во всех компонентах", — рассказали в пресс-службе свердловского клуба.

Хозяйки площадки одержали победу со счетом 25:18 и добыли три очка – 3:1. Самой результативной в матче стала Ксения Парубец, на её счету 23 очка. У "Тулицы" больше всех набрала Анастасия Азанова, у неё 22 очка.

Напомним, в начале этого года волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" завершил первый круг чемпионата России. Команда Михаила Карполя в первом матче нового года одержала волевую победу в Красноярске над местным "Енисеем" – 3:2.