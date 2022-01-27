«Уралочка» одолела «Эджачибаши» и ушла на карантин

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» завершил выступление в Кубке Европейской конфедерации волейбола на мажорной ноте. В Стамбуле команда Михаила КАРПОЛЯ победила 28-кратного чемпиона Турции – «Эджачибаши». Правда, этого оказалось недостаточно для того, чтобы продолжить борьбу в турнире.

После четырёх побед в Кубке ЕКВ (две над «Протоном» и две над «Ауджимом») «Уралочка» пробилась в четвертьфинал второго по значимости женского клубного турнира. За выход в полуфинал свердловчанкам предстояло сражение с одной из сильнейших команд мира – «Эджачибаши».

Клубы заранее договорились о том, что обе встречи пройдут в одном месте – в Стамбуле. По такой же схеме в предыдущем раунде турнира «Уралочка» принимала бельгийский «Ауджим» в Нижнем Тагиле. Это делалось для того, чтобы избежать лишних перелётов во время непростой эпидемиологической обстановки в мире.

В первом матче турецкий клуб при поддержке местных болельщиков показывал очень хороший волейбол. Практически не было ошибок у «Эджачибаши», а в атаке солировала Тияна Бошкович – одна из сильнейших волейболисток планеты, чемпионка Европы и мира (и лучший игрок этих турниров). «Уралочка» же старалась цепляться за все сложные мячи, порой розыгрыши были длинными, но всё же в них успешнее оказывались волейболистки «Эджачибаши». Во втором сете у команды Михаила Карполя было преимущество, но свердловчанки не сумели довести дело до победы, а затем уступили и в третьей партии. Как итог – 3:0 в пользу «Эджачибаши».

В ответной игре, которая состоялась уже на следующий день, турецкому коллективу необходимо было выиграть два сета для того, чтобы пройти в турнире дальше. Стартовая партия вновь осталась за «Эджачибаши», а вот затем «Уралочка» показала весь свой потенциал. В упорном втором сете свердловские волейболистки сравняли счёт, а в третьем имели несколько сетболов, но всё же уступили со счётом 29:31. Эта партия длилась 39 минут.

После того, как стало понятно, что в полуфинал турнира выйдет «Эджачибаши», обе команды позволили себе выпустить на площадку тех, кто получал мало игровой практики. Но, несмотря на это, «Уралочка» не опустила руки и продолжила борьбу. Сначала волейболистки «Уралочки» выиграли четвёртый сет, а затем вырвали победу в матче на тай-брейке – 3:2. Самым результативным игроком ответной встречи стала Тияна Бошкович, у которой 22 очка, у «Уралочки» больше всех набрала Ксения Парубец - 20 очков.

Уже после возвращения из Турции стало известно о том, что ряд игроков «Уралочки» сдал положительные тесты на коронавирус. Ближайшая игра против «Заречья-Одинцово» в чемпионате России, запланированная на 29 января, перенесена на другую дату. Отметим, что днём ранее на карантин ушла и «Уралочка-2-УрГЭУ», которая должна была отправиться в Курск на девятый тур Высшей лиги «А».