«Локомотив-Изумруд» оступился в Казани

"Локомотив-Изумруд" обменялся победами с "Академией-Казань" Фото: Пресс-служба "Академии-Казань"

Волейбольный клуб "Локомотив-Изумруд" взял старт в финальной части сезона Высшей лиги "А", сыграв в гостях два матча против "Академии-Казань". Выездное турне завершилось со счётом 1:1, в следующем туре, который состоится 12 и 13 февраля, команда Валерия Алфёрова примет в Екатеринбурге лидера чемпионата - "МГТУ".

По четыре лучших команды Восточной и Западной конференций образовали между собой итоговую финальную восьмёрку с сохранением «золотых» очков: результаты матчей команд внутри конференций на первом этапе переносятся во второй этап. То есть по регламенту Высшей лиги «А» «Локомотиву-Изумруду» предстоит провести по четыре встречи со всеми западными клубами: два дома и два на выезде (всего 16 встреч).

Выезд в Казать подопечные Валерия Алфёрова начали с победы. В прошлом сезоне команды играли между собой в стыковых матчах за выход в «Финал шести», и тогда сильнее в обоих случаях оказались свердловчане. В этом сезоне «Локомотив-Изумруд» также уверенно начал противостояние с казанской командой, во всех трёх сетах первого поединка железнодорожники были сильнее и одержали победу – 3:0 (25:21, 25:20, 25:19). Однако развить успех на следующий день не удалось. Стартовый сет остался за «Академией», «Локомотив» сумел выровнять положение, но всё же казанский коллектив был успешнее в концовке матча – 3:1 (25:22; 22:25; 25:21; 25:23)..

Волейбольные каникулы Женская волейбольная команда «Уралочка-НТМК» пропустит уже третий матч подряд. В конце января стало известно о том, что свердловские волейболистки сдали положительные тесты на коронавирус и ушли на карантин. Из-за этого были перенесены на другие даты встречи с «Заречьем-Одинцово» (30 января) и калининградским «Локомотивом» (6 февраля). Помимо этого не состоится и следующая игра «Уралочки», которая была намечена на 11 февраля. Но в данном случае причина уже не в карантине: московское «Динамо», с которым должна была встретиться команда Михаила Карполя, попросило перенос из-за совпадения игры с матчем в Лиге чемпионов. Поэтому на площадке «Уралочка» сможет появиться только 20 февраля: на эту дату назначен домашний поединок против «Динамо – Ак Барс».