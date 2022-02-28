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Спорт / Волейбол
28 февраля 2022, 18:24

"Уралочка" уверенно переиграла в Челябинске "Динамо-Метар"

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

"Уралочка-НТМК" одержала победу в выездном матче чемпионата России по волейболу. Подопечные Михаила КАРПОЛЯ в Челябинске обыграли местный клуб "Динамо-Метар" - 3:0.

Интрига в матче была только в начале первой партии, когда хозяйки сумели повести в счёте с небольшим отрывом. Однако к середине сета "Уралочка" выправила ситуацию, а в концовке сумела одержать победу - 25:20. Во второй и третьей партиях свердловские волейболистки играли увереннее своих соперниц, отлично действовали на подаче, затрудняя приём "Динамо-Метар". В итоге "Уралочка" завершила матч в трёх сетах, победив со счётом 25:20 и 25:15.

- Считаю, что девочки достаточно чисто провели матч, кроме начала первой партии. Потом всё исправили, начали выполнять установки, могу сказать, достойно сыграли во всех элементах. Девчонки молодцы, поздравляю с победой, - сказал после матча Михаил Карполь.

Самой результативной в этом матче стала Вита Акимова из "Динамо-Метар" - 16 очков. У капитана "Уралочки" Ксении Парубец - 15 очков. Следующий матч "Уралочка" проведёт на выезде в Одинцово. 2 марта свердловская команда встретится с московским "Динамо".

Областная газета Свердловской области

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