Чемпионат мира по волейболу-2022 перенесли из России

Официальная афиша соревнований

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о том, что чемпионат мира по волейболу среди мужчин перенесён из нашей страны. Матчи турнира должны были пройти в 2022 году в 10 городах, включая Екатеринбург.

«Административный совет FIVВ пришёл к выводу, что подготовить и провести чемпионат мира в России будет невозможно из-за войны на Украине», — сказано в сообщении Международной федерации волейбола.

Мужской чемпионат мира по волейболу планировалось провести с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле и Екатеринбурге.

Куда перенесён турнир, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что от участия в ЧМ-2022 по волейболу в России отказалась Словения, также решение поддержали Польша и Франция.

Из России также были перенесены матчи волейбольной Лиги наций 2022 года.